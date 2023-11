Scandal monstru după ce PSG a primit penalty în minutul 90+5. ”Decizie dezgustătoare!”

Britanicii au condus cu 1-0 din minutul 24, după reușita lui Alexander Isak, însă francezii au restabilit egalitatea în minutul 90+8, prin vedeta Mbappe, dintr-un penalty controversat. Cel care a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru PSG a fost polonezul Szymon Marciniak, însă doar după ce a consultat sistemul VAR.

Scandal monstru după ce PSG a primit penalty în minutul 90+5

În minutul 90+5, cei de la , iar o centrare a lui Dembele l-a lovit în mână pe Livramento în careu. Totuși, mingea i-a ricoșat în mână din abdomen, situație care potrivit noilor regulamente nu ar impune henț.

Cu toate acestea, arbitrul polonez a dat lovitură de la 11 metri, iar decizia sa a fost desființată de partea britanică. ”Nu am avut noroc până la urmă, nu cred că a fost penalty… Mingea a lovit prima dată corpul. Și dacă l-ar fi lovit inițial în mână, tot nu cred că ar fi penalty, dar în acest caz poate nu aș fi avut dreptate.

Însă când balonul lovește mai întâi o parte a corpului și mâna este într-o poziție firească, clar nu e penalty. Această decizie nu ar fi trebuit să ne coste victoria”, s-a plâns Eddie Howe, antrenorul celor de la Newcastle, potrivit

a fost fosta glorie Alan Shearer. ”Ce nenorocire! O prestație grozavă a jucătorilor care nu trebuia distrusă de o decizie dezgustătoare”, a scris Alan Shearer pe X. Înainte de asta, fostul mare fotbalist transmitea un mesaj mult mai dur, presărat cu înjurături: ”Do me a fucking favour man. What a load of shit”. Așadar, traducerea nu este necesară.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. — Alan Shearer (@alanshearer)

Nici Michael Owen nu a avut nevoie de prea mult pentru a reacționa. ”Nici într-un milion de ani nu e penalty”, a scris Owen, fiind completat de Jermaine Jenas: ”Ce ar fi trebuit să facă Livramento cu mâinile? Să le lege la spate? Sunt furios”. Nici Ally McCoist și gary Lineker nu au fost mai diplomați în exprimare.

”Dacă în cea mai importantă competiție a lumii se dă penalty pentru asta… E păcat! Newcastle a fost furată, jaf pe față”, s-a plâns McCoist, fiind completat de Lineker: ”Cum naiba să dai penalty pentru PSG? E ridicol”. Cum era de așteptat, gazdele au recurs la ironii când au fost nevoite să comenteze faza controversată.

”E fotbal, nu baschet. Nu mă uit la VAR, treaba mea e să antrenez echipa”, a transmis Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG. În urma acestui egal, PSG ocupă poziția secundă în grupă, cu 7 puncte, la 3 puncte de liderul Borussia Dortmund, calificat deja în optimi. Newcastle e doar pe locul 3, cu 5 puncte, la egalitate cu AC Milan.

Pentru a obține calificarea, cei de la Newcastle trebuie să treacă de AC Milan în ultima etapă, în Anglia, în timp ce PSG nu ar trebui să bată la Dortmund. Dacă nu ar fi fost acordat acest penalty considerat inventat de britanici și, de altfel, de regulamente, cei de la PSG și-ar fi luat adio de la calificare, în timp ce britanicii de la Newcastle ar fi fost pe cai mari.