Scandal uriaș între Selly și vedetele filmului Buzz House! Acuzații fără precedent în fața a sute de mii de oameni

S-a rupt prietenia dintre Selly și două dintre vedetele filmului său! Iorga și Adrian Dumitru, zis „Elicopter de luptă”, l-au făcut praf pe internet, în fața a sute de mii de oameni. Acuzații fără precedent la adresa vloggerului.

Selly, scandal uriaș pe internet chiar după lansarea Buzz House

, Selly a dat din nou de necaz. La scurt după premiera filmului Buzz House, pentru care tinerii au luat cu asalt cinematografele, două dintre vedetele proiectului i-au adus acuzații serioase în fața sute de mii de oameni.

Deși au făcut împreună cele două proiecte mari cu același nume, numeroase vlogg-uri, precum și petreceri, prietenia dintre Selly și Adrian Dumitru, cunoscut pe internet sub numele de „Elicopter de luptă”, s-a șubrezit după ziua Smarandei Știrbu.

Atunci, după cum tânărul a recunoscut, a sărit în apărarea unui amic și nu s-a dat în lături de la bătaie, împărțind pumni și picioare. Episodul a fost trecut cu vederea temporar, asta până după premiera Buzz House- filmul.

Căci, la petrecerea de după, conflictul între Adrian „Elicopter de luptă” și prietenii din Craiova ai lui Selly s-a reaprins. Tânărul, supărat că cineva a deranjat-o pe Iorga, despre care se crede că ar fi iubita lui, a sărit fără să stea pe gânduri în apărarea sa.

Bătaia s-a lăsat cu sticle sparte, cioburi și mobilă avariată, astfel că Selly a luat decizia de a încheia orice colaborare cu Adrian și Iorga, iar tânărului i-a fost interzis să se mai alăture în caravană și să mai participe la lansarea filmului în alte orașe.

Iorga și Adrian și-au făcut singuri dreptate

În aceste condiții, Adrian și Iorga și-au făcut de unii singuri dreptate. După ce Selly ar fi început primul să vorbească despre cele întâmplate, vedetele din Buzz House au intrat live pe TikTok și au spus tot ce aveau pe suflet.

Printre altele, l-au acuzat pe Selly că , dar se asociază cu persoane despre care „știe că întrețin relații sexuale cu minore”, ori stă în anturaje în care se consumă substanțe interzise.

Ba mai mult, Iorga a afirmat că a fost la un pas să fie agresată de patronul cabanei unde s-a filmat Buzz House, iar vloggerul a știut de acest lucru și a preferat să mascheze totul pentru că era convenabil pentru el.

„Bătrânul mă trăgea să bem. Și am zis că nu. A venit la urechea mea și mi-a zis că: ‘Ție nu îți plac bărbații adevărați. Că ție îți plac elicopterele’. M-am făcut că nu-l aud (…) Omul ăla a venit peste mine în cameră, patronul. A deschis ușa la cameră ca să mă violeze direct. Ca să știți. Dimineața să mă violeze direct. Și a venit Adrian și l-a luat la bătaie”, a spus Iorga pe TikTok, citată de

Ba mai mult, Adrian „Elicopter de luptă” a scos la iveală faptul că scenaristul filmului, angajat de Selly, a publicat și a semnat mai multe texte în care instiga la viol. În fața acuzațiilor, vloggerul s-a apărat tot pe un live pe TikTok, în fața a 106 mii de oameni.

Selly vs. Adrian „Elicopter de luptă”

La un moment dat, Selly și Adrian „Elicopter de luptă” au avut un dialog, în care tânărul din Budeasa l-a întrebat: „Te asociezi și faci bani cu persoanele despre care știi că au întreținut relații cu minori și ai povestit cuiva despre chestia asta?”.

„Nu cunosc nicio persoană cu care eu o să fiu asociat în orice fel, care să fi făcut așa ceva. Nu cunosc. Nu am cunoștință despre așa ceva. Eu te întreb pe tine. Hai să vorbim. Spune-mi ce am denaturat. Spune-mi ce e scos din context.

Pentru că eu am am făcut live-ul ăsta să spun tot adevărul cap-coadă. Dar eu te invit pe tine. Nu o fac conflictual. S-a ajuns la o situație cu niște acuzații extrem de grave. Spune-mi tu! În tot ce am povestit eu unde am greșit sau unde n-am spus adevărul”, a fost răspunsul lui Selly, conform

Scandalul a devenit un adevărat serial în mediul online, internauții formând tabere și așteptând să vadă ce o să se mai întâmple între Selly, Adrian „Elicopter de luptă” și Iorga, mai ales că presupusul cuplu are mii de fani.