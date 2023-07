Selly, discurs despre educație. Ce a susținut vloggerul în Parlamentul European

Selly a ținut în urmă cu câteva zile un discurs despre . Ce a susținut vloggerul în Parlamentul European, acolo unde a fost invitat. Tânărul a discutat și legat de bacalaureat, dar și alte subiecte importante.

Selly, cuvântare despre educație și importanța sănătății mintale. Ce a spus în Parlamentul European

Selly a susținut la începutul lunii iulie o despre educație și importanța sănătății mintale în rândul tinerilor din țara noastră. Vloggerul a susținut în Parlamentul European mai multe cauze, una fiind accesul la terapie.

În numai câteva ore discursul său a ajuns viral pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, acolo unde este urmărit de o comunitate destul de mare. Vedeta recunoaște că nu este un specialist în sănătate mintală, dar e mereu angajat să susțină bunăstarea tinerei generații.

„Trebuie să admitem că social media a devenit parte integrală din rutina noastră zilnică, modelând semnificativ aspirațiile noastre și modul în care percepem lumea din jur.

În calitate de creator de conținut, am experimentat pe propria piele puterea social media și influența pe care o are asupra a milioane de tineri. Elevii sunt adesea sub o presiune imensă de a se ridica la așteptările impuse de profesori.

Accentul pus pe performanța școlară și pe conformism poate duce la un nivel ridicat de stres, anxietate și o explorare limitată a căilor alternative, iar acest lucru duce la un număr tot mai mic de tineri care își descoperă pasiunile.

O altă cauză a depresiei este sentimentul că tu, ca individ, nu ai însemnătate, că ceea ce faci nu contează”, a declarat Selly, notează . Influencerul crede că presiunea sistemului școlar și standardele foarte înalte de preformanță sunt alți factori care se adaugă.

Selly: ”Trebuie să ne axăm pe dezvoltarea gândirii creative”

Selly a mai punctat cu această ocazie că România are nevoie urgentă de un mediu educațional care să acorde prioritate fericirii individuale, precum și dezvoltării personale. În plus, acesta trebuie să sprijine talentele diverse ale fiecărui individ în parte.

În plus, vloggerul este de părere că este esențial să se depășească cutumele școlare tradiționale și să fie încorporate ateliere de lucru, consiliere vocațională și programe altenative de învățare. Totodată, consideră că pasiunea trebuie descoperită de la o vârstă fragedă.

„Cred că trebuie să ne axăm pe dezvoltarea gândirii critice, a creativității și a inteligenței emoționale mai mult în sistemul nostru de învățământ și de asemenea, pe experiențe practice, care pregătesc tinerii pentru provocările lumii moderne”, a completat Selly.