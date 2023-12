Din păcate pentru Dinamo, fără o campanie serioasă de transferuri la iarnă, formația pare condamnată la retrogradare, lucru susținut și de fosta legendă a ”câinilor”, Giani Kiriță. Rămâne de văzut dacă dinamoviștii vor avea bani pentru transferuri, cu toate că formația este oarecum stabilă financiar și cu salariile la zi.

Scenariu negru pentru Dinamo: „Se transformă în ABBA!”

”Crede-mă, dacă retrogradează Dinamo, fanii îi distrug pe Nicolescu și pe celebrul ăsta de Voicu. Se mută din București! Dacă se retrogradează consecutiv acuma, Voicu și Nicolescu se mută din București.

Soluția sunt banii, n-au bani nici să treacă strada”, a declarat Horia Ivanovici. Giani Kiriță crede că e momentul ca Dinamo să se schimbe din temelii sau să aibă o soartă cruntă. ”Să nu uităm că Dinamo a retrogradat, au mai fost jucători, de la banca tehnică la conducere, s-a creat o emulație, niște înjurături și la revedere.

Din păcate oamenii ăștia nu înțeleg că lucrurile ăstea ar trebui rezolvate acum. Ăstea se uită! Mai știm ceva de ăia care au retrogradat Dinamo?”, a comentat Giani Kiriță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Pe urmă se întorc înapoi. Aia e. Pentru mine nu asta e soluția, nu mă interesează ca fanii să-i alerge pe conducători”, a completat Giani Kiriță. În discuție a intervenit Robert Niță, fostul mare fotbalist al Rapidului: ”N-au bani de transferuri. Ajungi la vorba mea că problema nu era la banca tehnică”.

”Îi crezi pe cuvânt? Dacă nu fac repede transferuri e gata, sunteți a doua oară consecutiv în B. Nu vă mai întoarceți”, a explicat și Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”O să preia formația aia de cânta Petrolul și Rapid. ABBA”, a glumit și Vivi Răchită, oficialul celor de la Petrolul Ploiești. Concluzia a tras-o tot Robert Niță: ”Cred că o să vă numiți ABB. Dinamo e cu banii la zi, chiar dacă sunt în insolvență, așa că nu putem să o dăm pe asta cu banii”.

Dinamo riscă să se transforme în ABBA