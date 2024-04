Giani Kiriță a recunoscut că a aruncat, de nervi, masa la care stătea în timpul meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, scor 1-1. .

Giani Kiriță și-a ieșit din minți după Dinamo – FC Voluntari 1-1: “Am aruncat masa! Mai are doar un picior!”

Giani Kiriță s-a enervat la meciul dintre Dinamo – FC Voluntari 1-1, în care “câinii” se puteau detașa de ultimele două locuri printr-o victorie. Dinamovistul susține că trăiește la intensitate maximă fiecare meci, mai ales acum când lupta pentru supraviețuire este grea.

ADVERTISEMENT

Analistul FANATIK susține că și au manageriat echipa într-un mod defectuos, cu o gândire de amatori. Despre Kopic, Kiriță spune că a rămas fără soluții, iar ultimele meciuri vor fi foarte grele.

“M-a întrebat și portarul de la parcare ‘Giani, ce facem?’. Și a zis-o așa cu o durere în suflet. Derby de România nu mai e de mult. A fost doar în tribune. Din păcate, nu știu cum se va termina finalul de campionat.

ADVERTISEMENT

Eu la meciuri am răgușit, am aruncat masa, nu glumesc. La meciul cu Voluntari am aruncat masa și are un picior lipit acum cu bandă adezivă. Nu se poate așa ceva. Râdem, mai facem și o glumă, dar e dramatic.

Toți mă întrebă ce facem? Noi nu mai avem putere să facem nimic. Nu mai au ce să mai zică, de aia nu mai intră în direct. Suporterii au aplecat urechea la oamenii ăștia și au fost păcăliți. Acum s-a ajuns aici.

ADVERTISEMENT

Suporterii ar trebui să gândească așa cum spun eu. Strategia clubului este să nu mai asculte fel și fel de oameni care nu se pricep la fotbal. Kopic nu a rămas fără idei, s-a blocat. Luăm o dată gol în minutul 93, dar nu de 4 ori”, a declarat Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

Gândire de amator în Ștefan cel Mare

“Am spus foarte multe care s-au adeverit și am tras un semnal de alarmă grav de tot pentru oamenii care trebuie să audă. Din păcate nu a auzit nimeni. Începem cu prima problemă, aducerea a foarte mulți jucători străini la Dinamo. Străinii au salarii de salarii, unii chiar 20.000 de euro pe lună. Nu se poate.

ADVERTISEMENT

Eu când spuneam asta comentau ‘Lasă că e bine’ și nu e bine. Sunt oameni care conduc acest club și care nu se pricep să conducă clubul Dinamo. Asta se vede în ceea ce am spus eu. Pentru că Dinamo la ora actuală nu are dinamoviști în conducerea clubului sau pe banca tehnică și în teren sunt 9 străini. Străini de fotbal unii dintre ei, da. Unii au plusuri.

Dar asta e problema la Dinamo. Oamenii ăștia nu știu ce înseamnă Dinamo și nu așa se construiește echipa. Nea Ando la fel vorbește, Nea Cornel Țălnar la fel, toți dinamoviștii așa vorbim, pentru că ăsta este drumul pe care trebuie Dinamo să îl aibă în viitor.

Ei au plecat prost de când au intrat în Liga 1. Nu poți să mergi ca în Liga 2, fără investiții. A fost o mică minune și s-a întâmplat să fie. Nu ai cum să ai gândirea asta de amator la un club ca Dinamo. În loc să construiești, să faci o bază solidă. Trebuia de la început, iar acum e prea târziu”, a spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui Giani Kiriță după Dinamo - Voluntari 1-1