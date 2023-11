Schimbare uluitoare cu Laurette! Ce zice de iubitul fotbalist: ”Bărbații vin și pleacă”

După doi ani de făcut naveta, Laurette s-a întors acasă. Serena, fiica ei, își dorește să facă școala aici. Frumoasa mulatră dezvăluie cu ce se ocupă acum și cum merge relația cu fotbalistul Magaye Gueye.

Laurette vorbește despre relațiile din viața ei

Laurette și-a petrecut ultimii 2 ani făcând naveta între România și Franța. Acum a revenit în țară, și-a redeschis salonul de masaj și relaxare și este foarte mulțumită. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa mulatră ne spune cât de mult i-a schimbat imaginea presa și vrea să știe toată lumea că este un om bun și sufletist.

În ciuda a ce s-a scris, Laurette declară că între ea și fotbalistul Magaye Gueye lucrurile stau ok și mărturisește că mereu a fost o femeie statornică și i-a plăcut să iubească. Laurette recunoaște că, de ani buni, a învățat să trăiască singură și că frumusețea n-a ajutat-o prea mult în viața personală.

Laurette, în Franța, ca acasă

Laurette a ales, pentru binele fetiței ei, . Spune că, după 2 ani de făcut naveta Franța-România, s-a gândit serios să se mute definitiv acolo. Anul acesta însă Serena a decis că vrea să meargă la școală în România, așa că frumoasă Laurette s-a întors acasă.

“M-am acomodat foarte bine în Franța. Parcă sunt acasă, mi-am făcut prieteni, ieșim și chiar lucrez cu unii dintre ei. Oamenii sunt foarte deschiși și nu te judecă, poți fi tu însuți. Îmi este bine și chiar mă gândesc poate să mă mut definitiv, chiar dacă în ultimii doi ani am făcut naveta între București și Paris.

Serena este încă micuță, nu s-a obișnuit. De aceea, anul acesta am preferat sa revină la școală în România. Este mică și nu mi-am dorit să o fac să sufere într-o altă țară decât acasă. Momentan așteptăm să crească și va decide singură mai târziu unde va pleca să studieze pe viitor. Ei îi place foarte mult America deoarece vorbește forte bine limba engleză”, ne spune Laurette.

“Am învățat sa trăiesc singură”

Laurette spune despre ea că e o mamă luptătoare și puternică. Veselă, chiar dacă viața nu e roz. Recunoaște că bărbatul perfect nu există, iar relația foarte mediatizată cu este ok în acest moment.

“Laurette, ca mamă, este puternică, luptătoare și este în stare de absolut orice pentru binele și sănătatea copilului ei. Bărbatul perfect există doar în vise. Eu am învățat să trăiesc singură, să mă descurc singură, să lupt și să nu mă bazez decât pe mine și pe Dumnezeu. Bărbații vin și pleacă, important e că am lângă mine pe fetița mea care mă iubește, o iubesc și este totul pentru mine.

Suntem amândouă, asta e important. Bărbații, în acest moment, contează mai puțin. Iar cel ideal este bărbatul pe care te poți baza în momentele grele din viață, omul care nu te lasă la greu. Care te respectă, te ajută și te sprijină în deciziile tale, te susține în tot ce faci.

În zilele noastre astfel de oameni se găsesc foarte greu, de aceea am învățat să contez doar pe mine. Plus că nu aș accepta să nu fiu respectată la adevarata mea valoare. Relația cu Magaye este ok , atât pot spune în acest moment”, declară Laurette, în exclusivitate pentru FANATIK.

Laurette, dezvăluiri emoționante despre tatăl ei

Laurette a dezvăluit și ce relație are cu părinții ei, mai ales cu tatăl care i-a lipsit enorm în copilărie. Și, recunoaște ea, tot ce speră este să îl revadă cât mai repede, nu doar să vorbească la telefon cu el.

“Mama, pentru mine, înseamnă totul, ea este eroina mea . Iar tata mi-a lipsit, dar mama a fost și mamă și tată, o respect pentru asta. Pe tatăl meu l-am cunoscut foarte târziu.

Acum avem o relatie frumoasă, ne sunăm de fiecare dată când avem ocazia și sper, poate, să ne mai revedem cândva în viața asta”, mărturisește Laurette.

“Nu m-am lăsat călcată în picioare”

Laurette a fost mereu una din cele mai asumate femei din showbiz. Chiar dacă a avut multe nopți în care a plâns, a învățat să meargă mai departe, iar fetița ei a ajutat-o foarte mult.

“Sunt un om simplu și mi-am asumat de fiecare dată tot ce am făcut și am trăit. Uneori evident ca bunătatea și naivitatea mea, încrederea prea multă în oameni, m-a făcut să trec prin momente mai puțin plăcute. Noroc că de fiecare dată am avut puterea să trec peste, chiar dacă uneori a fost greu, foarte greu. Însă toate trec, important este să luptăm și să nu uitam cine suntem.

Eu niciodată nu m-am lăsat călcată in picioare, mereu am luptat cu oamenii răi din jurul meu. Sunt un om demn și mândru de mine ca mamă, om în societate, și știu că cineva acolo sus mă iubește. Asta m-a făcut să trec peste toate greutățile vieții și să lupt cu prejudecățile celor din jurul meu.

Am avut multe nopți în care am plâns, am pierdut oamenii dragi mie însă doar eu am fost lângă mine și am luptat mereu. Acum sunt bine și așa vreau sa rămân pentru copilul meu, un om bun pozitiv și mândră de tot ce am realizat îm viață. Toți greșim, însă nimeni nu are dreptul să judece”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa mulatră.

“Sunt foarte statornică în relații, îmi place să iubesc”

Laurette își aduce aminte că, până la 14 ani, a crescut la bunici, la țară. În liceu era singura mulatră și asta devenea stânjenitor uneori. Laurette își amintește că la 15 ani a câștigat primii bani și se declară o femeie statornică în relații.

“Când eram mică făceam tot felul de tâmpenii copilărești. Eu am stat la țară, la bunici, până la 14 ani și sunt mândră de asta. În liceu eram o fată simplă care mergea la școală și cam atât. Eram, însă, singura mulatră din liceu și un pic stânjenită de asta, dar mereu mândra de mine.

Ca femeie, sunt foarte statornică în relații, sunt un om fidel și asumat, am avut numai relații de lungă durată. Îmi place să iubesc”, spune Laurette pentru FANATIK.

“Frumusețea mi-a făcut mai mult rău decât bine”

Laurette consideră că frumusețea nu a ajutat-o în viață. Mărturisește că, dacă ar lua-o de la început, ar alege să nu mai fie o persoană publică. Laurette spune că cea mai mare realizare a ei este Serena apoi, material vorbind, vila pe care a reușit să și-o construiască.

“Frumusețea mea mi-a făcut, uneori, mai mult rău decât bine. Uneori mi-aș fi dori să nu fiu cunoscută. De multe ori oamenii nu au timp să te cunoască cu adevărat, se ghidează doar pe atracția fizica Frumusețea uneori e o piedică dacă nu știi sa o folosești in avantajul tău.

Dacă aș lua-o de la început probabil nu aș mai lua decizia să fiu o persoană cunoscută. Aș alege să lucrez ca model și manechin în afara țării, unde industria de modele și cinema este una foarte mare. Cu siguranță aș fi fost unul din modelele românești cunoscute la nivel internațional, dacă aș fi plecat la vârsta de 20 de ani”, mai spune Laurette.