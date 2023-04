“Schimbările le-a făcut Harap Alb!”. Sabin Ilie, reacție savuroasă la adresa noului antrenor de la FCSB după ce l-a auzit. Video exclusiv

Elias Charalambous, noul antrenor de la FCSB, a debutat cu dreptul pe banca tehnică. Roș-albaștrii au câștigat cu Sepsi, scor 2-1 în a doua etapă din play-off și s-au apropiat la trei puncte de liderul Farul. Sabin Ilie după declarațiile de la finalul partidei.

Sabin Ilie, o nouă poreclă pentru antrenorul de la FCSB: „Harap Alb”

Elias Charalambous a vrut să arate încă de la primul meci pe banca celor de la FCSB că este implicat, iar FANATIK l-a pe noul antrenor cu licență Pro al roș-albaștrilor. Schimbările de la pauză nu au lipsit în partida cu Sepsi, iar Charalambous a mărturisit la finalul partidei că el a fost cel care a schimbat sistemul.

Sabin Ilie s-a amuzat pe seama declarațiilor făcute și i-a găsit o nouă poreclă antrenorului ales de Gigi Becali. „FCSB joacă un meci bine, două-trei mai puțin bine. Schimbările, cine le face, intervenții la echipă. Aseară le-a făcut Harap Alb.

Om de fotbal și am trăit o viață în fotbal, vine și spune că el face schimbările. Păi crezi că ești în Cipru aici? A spus după meci că el a făcut schimbările. Nici Jose Mourinho dacă era nu își permitea să se ducă de cinci zile la un club străin și să dea afară la pauză cei mai titrați jucători”, a declarat Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Sabin Ilie a găsit un aspect pozitiv la noul antrenor de la FCSB: „Vorbește în engleză”

Elias Charalambous l-a înlocuit pe banca FCSB-ului pe Leo Strizu. Situația cu care s-a confruntat fostul „principal” al roș-albaștrilor era aceeași. Gigi Becali, după cum a recunoscut, este cel care decide la FCSB. Totuși, Sabin Ilie a găsit singurul lucru pozitiv după venirea antrenorului cipriot la București.

„Nea Gigi cred că l-a sunat. Ușcheala, cu ăștia doi (n.r. Edjouma și Olaru), nu joacă nimic. Nu poți să vii tu și să spui că ai făcut schimbările. Poate să schimbe și în minutul 30. Depinde când sună telefonul, nu? (n.r. ce tupeu are?) L-am văzut. E un lucru pozitiv.

Înainte cine a fost antrenor se întâmpla tot lucrul ăsta. Acum măcar avem noroc că poate mai sare vreun jucător de la Steaua prin Hong Kong, măcar mai înțelege și el o boabă, două în engleză. Să luăm și lucrurile pozitive că vorbește în engleză.

Mai învață vreunu papa, tata, mama și poate să se transfere. (n.r. te-a amuzat Charalambous?) Da. Și declarațiile jucătorilor Coman și Târnovanu care au zis că le-a dat o tehnico-tactică extraordinară. Măcar Târnovanu a fost sincer, ‘nu-l aud’”, a mai spus ironic Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali i-a pus poreclă noului antrenor de la FCSB: „Are nume de proroc și de sfânt”

Gigi Becali a vorbit la ultima sa apariție publică despre numirea lui Elias Charalambous la FCSB. Patronul roș-albaștrilor i-a găsit deja o poreclă antrenorului cipriot care a fost ales din motive strict religioase. „O să vedeți voi că nici Ilie Haralamb, că eu așa îi spun, Ilie Haralamb… Că de aia l-am și luat, pentru că poartă numele unui bunic de-al meu, Ilie, care era fratele lui bunica, și al lui tata lui Giovanni, care era Haralambie…

Poartă numele la doi din familia mea. Ilie și Haralambie… Și atunci, nume de proroc și de sfânt. Ilie Prorocul și Sfântul Haralamb. Atunci, eu de aia l-am luat. Bine, mai multe lucruri au fost, nu numai de asta l-am luat.

O să vedeți dacă-l întrebați, eu l-am văzut un om deștept și cum bun simț. Omul a zis ‘Eu am venit să antrenez, nu să mă întrebați cine face schimbări și alte alea… Dacă vreți cancan, o să vedeți, o să fugă de la conferințele de presă. Omul a spus: ‘Domne, eu am venit în România să antrenez, nu să fac cancan’. Pe mine mă interesează că am câștigat, că mai avem puțin să luăm campionatul și să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor”, a declarat Gigi Becali.