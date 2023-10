Dan în transferuri la Rapid. Patronul giuleștenilor a recunoscut că se interesează înainte ca un jucător să fie adus, însă a menționat că nu a solicitat niciodată transferul unui jucător.

Se implică Şucu în transferuri? “Pierzi multe bătălii, dar trebuie să câştigi războiul!”

Rapid s-a schimbat din temelii în vara acestui an, atât la nivelul băncii tehnice, cât și la nivelul lotului. Nu mai puțin de 13 jucători a adus clubul „alb-vișiniu” în perioada de transferuri din vară. că nu a propus niciun nume.

Omul cu banii de la Rapid a mărturisit că implicarea sa în transferuri se rezumă doar la întrebări în legătură cu jucătorul. „N-am solicitat (n.r. vreun jucător). Am întrebat despre ce este vorba, am întrebat premisele, am întrebat de ce.

Ulterior, aștept să văd dacă ceea ce mi s-a spus corespunde cu ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Dan Șucu, la SUFLET DE RAPIDIST. Nu mai puțin de 20 de jucători au plecat de la Rapid în vară, 6 dintre ei sub formă de împrumut.

Dan Șucu, despre transferuri: „Au fost și dezamăgiri”

Dan Șucu a dat cărțile pe față și a precizat că nu toți jucătorii au dat randament în Giulești. Acționarul majoritar al clubului a avut așteptări, însă rezultatul nu a fost același. În acest sezon, principalul obiectiv al „alb-vișiniilor” este o clasare pe unul dintre locurile 1-3.

„Normal că au fost și dezamăgiri. Au fost și situații în care cei care au venit nu au avut același rezultat la care te-ai fi așteptat. Nu cred că există loc în care toate lucrurile merg perfect.

Ideea este că porți să pierzi multe bătălii, dar trebuie să câștigi războiul”, a mai spus Dan Șucu. Per total, Rapid are o valoare a lotului de 17,71 milioane de euro.

Dan Şucu, antrenor-patron la Rapid?! Cât de mult se implică la echipă

Dan Șucu a vorbit la SUFLET DE RAPIDIST și despre cât de mult se implică în sânul echipei. Omul de afaceri a precizat că nu se pune problema să se bage peste deciziile antrenorului Cristiano Bergodi.

„Asta nu o să se întâmple niciodată pentru că nu are sens. Nu discutăm. Pentru mine ideea prin care tu delegi o responsabilitate și vii mai departe ca să te substitui responsabilității respective nu își are sensul. Sensul pe care îl ai este să găsești pe cineva în care ai cu adevărat încredere.

Delegarea fără încredere nu funcționează. Îți trebuie niște oameni dedicați, harnici, competenți, dar în primul și în primul rând îți trebuie niște oameni cinstiți. Dacă nu sunt cinstiți, mai bine nu sunt harnici. (n.r. corectitudinea) E primul lucru care contează”, au fost cuvintele lui Dan Șucu, la SUFLET DE RAPIDIST.

