Se retrage Simona Halep din tenis după Jocurile Olimpice? 5 motive pentru o decizie radicală!

Apropiații Simonei Halep vorbesc din ce în ce mai despre ziua în care super-jucătoarea va pune racheta în cui. Un moment care ar putea să vină mult mai repede decât își doresc toți fanii ei…

Prima jumătate a lui 2021 a fost un adevărat coșmar pentru Simona Halep. Chinuită de numeroase probleme medicale, românca a ratat toate obiectivele pe care și le propusese.

Se retrage Simona Halep din tenis după Jocurile Olimpice? Motivele care o împing spre această decizie

A încheiat sezonul de zgură fără nicio finală şi a ratat complet sezonul de iarbă. Perspectivele pentru a doua jumătate a anului sunt destul de sumbre în ceea ce privește circuitul WTA.

Halep a declarat în mai multe rânduri că principalul obiectiv pentru acest an este să ia o medalie la Jocurile Olimpice din Japonia (24 iulie -8 august).

În condițiile în care s-a retras de la Roland Garros , Tokyo rămâne marea motivație. De altfel, de aici pleacă și principalul motiv care ar duce-o pe Simona cu gândul la retragere.

1. Simona Halep dă totul pentru o medalie la Tokyo. Ce motivație își mai poate găsi după?

Simona Halep va împlini 30 de ani pe 27 septembrie și poate privi în urmă cu mare mândrie la o carieră de excepție. A câștigat cam tot ce se putea câștiga și i-a contrazis pe toți cei care nu au crezut în ea.

A vrut să demonstreze că poate ajunge numărul 1 în lume, a reușit. A vrut să ia măcar un turneu de Grand Slam, are în palmares Roland Garros și Wimbledon.

După ce a ratat la limită titlul la FedCup, Simona Halep și-a fixat Jocurile Olimpice ca ultimul mare obiectiv al carierei. De la izbucnirea pandemiei, se pregătește cu această motivație mereu în minte. Problema este ce se va întâmpla după Tokyo?

Sunt şanse mari să iasă din top 10 după Wimbledon 2021, iar asta ar micşora şi mai mult şansele de a câştiga turnee importante

Indiferent de rezultat, ar putea ajunge să simtă că s-a realizat tot ceea ce se poate. Mai ales că ultima parte a sezonului aduce câteva competiții greu de atins. US Open este un turneu la care tradițional a avut rezultate sub așteptări, iar Turneul Campioanelor este foarte greu accesibil în acest moment.

, riscă să cadă și mai mult prin neparticiparea la Wimbledon. Practic, decizia retragerii se învârte în jurul acestei întrebări decisive.

Își mai poate găsi Simona Halep motivația pentru a mai încerca să câștige trofee și după 30 de ani? Sunt mai multe motive pentru care va fi mult mai greu pentru Simona să își găsească motivația după Jocurile Olimpice.

2. Accidentările au terorizat-o pe Simona Halep! 2021, coșmar continuu: spate, umăr, gambă

Simona Halep a ratat Roland Garros şi Wimbledon din cauza unei rupturi la mușchii gambei stângi. Iar problemele medicale au început să se adune. Nu au cum să nu-i pună în pericol viitorul carierei…

“E un sport solicitant tenisul, rotațiile pe care noi le avem în tenis sunt foarte riscante pentru coloană. La 17 ani am avut prima problemă la spate. Mi-au spus că sunt cea mai tânără pacientă cu hernie de disc. Am în jur de patru hernii, nu sunt ușor de gestionat. Permanent am o durere, e greu…”, declara Simona Halep în finalul anului trecut. Era ca o previziune a problemelor care au urmat în 2021.

La Australian Open a avut dureri la spate, iar apoi a fost nevoită să abandoneze de la Miami din cauza durerilor la umărul drept. Rămâne de văzut cum se va recupera Simona după ultima accidentare, ruptura la gambă, și dacă vor mai apărea probleme. Situația medicală va influența decisiv decizia ei dacă va continua să joace sau nu.

3. Planurile Simonei la Halep 30 de ani: copil și familie. S-a logodit cu Toni Iuruc

“Cred că mă voi retrage la 30-32 de ani, dar nu pot să spun niciodată o dată fixă. Când aveam 20 de ani mă gândeam că mă voi retrage la 26 sau 27 de ani, e vârsta pe care o am astăzi şi nu mă gândesc la retragere”, declara Simona Halep într-un interviu oferit în 2018 pentru francezii de la “Tennis Magazine”, chiar de la Paris. Avea să și câștige acea finală de la Roland Garros, primul ei titlu de Grand Slam.

Simona este foarte apropiată de familie și a spus de multe ori că vrea să aibă un copil după ce împlinește 30 de ani. Iar acest lucru ar însemna automat și retragerea din circuitul profesionist. Insista asupra acestui aspect încă de la acel interviu pe care l-a oferit în 2018.

“Dacă voi avea un copil într-o zi, voi spune stop carierei pentru că mi se pare foarte dificil să călătoresc cu un copil şi în plus o să vreau să petrec cât mai mult timp cu el acasă”, mai spunea Simona Halep pentru sursa citată.

4. Simona Halep, afectată de numeroasele restricții provocate de pandemia de coronavirus.

Pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a schimbat întreaga lume, iar tenisul nu avea cum să scape. Sezonul s-a reluat în august, dar jucătorii au fost nevoiți să facă foarte multe sacrificii. Au fost obligați să stea în carantină, iar Simona s-a declarat de multe ori afectată de numeroasele restricții. Are voie să iasă din hotel doar pentru a se antrena și pentru a merge la meciuri. Se joacă și fără spectatori, sau cu număr mic de fani în tribune.

„Turneu greu, am obosit destul de tare în ultimul meci. Mă simt și puțin obosită. Poate a contat și «bubble» (n.a. – bulă sanitară), e foarte greu de suportat, deja devine o apăsare”, spunea Simona Halep după eliminarea din turneul de la Madrid, la începutul lui mai.

În condițiile în care majoritatea țărilor au rămas în alertă în ceea ce privește pandemia de COVID-19, este puțin probabil ca aceste restricții să fie anulate până la finalul sezonului 2022. Iar răbdarea Simonei Halep ar putea fi epuizată mult mai repede.

5. Întrebarea la care Simona Halep caută răspuns. Cum îți găsești motivația cu peste 30 de milioane de dolari în conturi?

Simona Halep este în Top 10 WTA de mai bine de 7 ani, timp în care a câștigat nu mai puțin de 22 de turnee WTA. Este pe locul 3 în topul all time al jucătoarelor cu cele mai mari încasări din tenis. Depășită doar de surorile Williams. Dar a trecut deja peste Maria Șarapova.

Confortul financiar pe care Simona Halep și l-a asigurat datorită talentului și a muncii cântărește enorm acum. Este foarte greu să continui să te antrenezi când atâtea milioane așteaptă să fie cheltuite.

Spre deosebire de perioada premergătoare titlurilor de Grand Slam, senzația este că Simona a mai scăzut ritmul antrenamentelor. Ca drept dovadă, nu își mai poate domina adversarele din punct de vedere fizic. În plus, și numeroasele accidentări vorbesc despre o lipsă de pregătire. Este cât se poate de clar că aspectul financiar nu mai reprezintă de mult timp un obiectiv pentru Simona.

Ion Țiriac o susţine pe Simona Halep, indiferent de decizie: „E viața ei, nimeni nu poate s-o influențeze”

Ion Țiriac anticipează un dezastru în tenisul românesc după retragerea Simonei. “Tenisul după Halep o să ajungă ca gimnastica după fetele care au fost reginele lumii. Am dispărut și e păcat că dispărem… Frumos ar fi ca tenisul să nu se termine după Halep.

Ea e o jucătoare care poate să mai joace cu posibilitățile ei, nu atât fizice, cât morale, încă cinci-șase ani buni de zile. Atenție! Halep e o jucătoare diversă. E profesionistă în teren, dar în afara lui este o femeie normală.

Își vede de familie, își vede de distracție. E viața ei, nimeni nu poate s-o influențeze. N-aș vrea să se termine tenisul după Halep”.

