FC Botoșani a început să câștige puncte cu Bogdan Andone, iar moldovenii se gândesc serios să se salveze de la retrogradare. Valeriu Iftime a vorbit despre posibila retragere din fotbal și dezvăluie că își dorește să găsească o firmă care să se ocupe de club, însă obiectivele stau altfel în acest moment.

Se retrage Valeriu Iftime din fotbal?! Anunţ de ultimă oră: “Căutăm o firmă, dar prioritatea este evitarea retrogradării”

iar moldovenii au scăpat și de ultima poziție în 2024. Valeriu Iftime se gândea să renunță la club într-un moment fragil din punct de vedere al rezultatelor, iar acum și-a schimbat poziția.

ADVERTISEMENT

încă își dorește să găsească o firmă care să se ocupe de FC Botoșani, însă momentan altele sunt obiectivele sale. Acesta anunță că face toate eforturiile necesare pentru a salva clubul de la retrogradarea în divizia secundă.

„Rămâne povestea noastră de a găsi o firmă care să se ocupe de clubul ăsta, dar acum nu mai discutăm de subiectul ăsta pentru că creăm teme false jucătorilor și celor din club. Vreau să ne salvăm de la retrogradare, este un obiectiv la care muncesc cu tot interesul.

ADVERTISEMENT

Nu este ușor să aduci jucători la o echipă de pe ultimul loc, care este din Botoșani. De aici și cu portarul am întârziat puțin pentru că trebuie să aduci unul mai bun decât Răzvan Ducan, unul mai bun decât Răzvan Ducan nu îl aduci ușor.

Nimeni nu vine să fie rezervă, care nu au jucat sau vor să vină în România vor să joace. Nimeni nu spune că ești titular, te aduc ca portarul al doilea și a fost greu să îl convingem. Acum l-am convins, știu că ar fi venit aseară târziu. Nici nu mai avem locuri pe lista de jucători români și străini”, spune Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT

Când revine Sebastian Mailat la FC Botoșani: „Va intra ușor”

„Singurul pe care îl aștept cu mare interes este Sebi Mailat, cred că de săptămâna viitoare va intra ușor, ușor. Mai este și Camara, cei doi accidentați și în rest nu mai avem locuri. Au plecat mulți, a plecat Ilicici, a plecat Andrei Dragu la FC U și o să mai fie jucători.

Dacă vine portarul ăsta încercăm să reziliem și cu Ureche. Am făcut o echipă cu jucători care oricând pot să înlocuiască un titular. Să mă gândesc la un proiect pe termen lung pentru că Bogdan Andone este foarte hotărât ca și proiect viitor.

ADVERTISEMENT

Să îmi angajez energia pe suport din nou. Asta trebuia să fac în vară, dacă ești atent aduci jucători buni cu antrenori și echipa de scouting. Am un an și jumătate, din păcate, și greșeala este 100% la mine pentru că nu mai am rezistanța mentală să construiesc fotbal la Botoșani din motive financiare”, a declarat patronul de la FC Botoșani.

Cu cât a suplimentat bugetul salarial: „Se duc câteva sute de mii de euro”

„Să ții un club în Liga 1 își trebuie cel puțin 3 milioane de euro. Lucrurile vor crește pentru că bugetele s-au mărit puțin. Astăzi nu mai este 5 milioane și ceva de euro, când spun asta mă refer la toate costurile salariale, academia. Faptul că mărim salariile de la media de 5.000 la 6, 7.000, atunci lucrurile se duc cu câteva sute de mii de euro în plus.

Nu aș mai vrea să spun niciun pas, după ce m-am salvat discutăm. Trebuie să fii canalizat cu energia pe un subiect dacă vrei să îl duci la bun sfârșit. Nu sunt nici mare specialist în fotbal, sunt doar un om care știe să facă o echipă, să îmi aduc oameni buni, să deleg, dar echilibrul îl dau eu”, a declarat Iftime la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Se retrage Iftime din fotbal? Anunțul de ultimă oră