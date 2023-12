Bogdan Andone nu se teme de situația critică de la FC Botoșani: „Am mare încredere!”

informație prezentată în exclusivitate de FANATIK. El revine astfel în fotbalul românesc după o perioadă petrecută în Cipru la Apollon Limassol. Cu un CV ofertant, având la activ echipe precum Poli Timișoara, FC Voluntari, Astra și FCSB, Andone se pregătește să aducă experiența sa la o echipă aflată într-o poziție delicată în SuperLiga.

Bogdan Andone a semnat cu FC Botoșani

“Am discutat ce era de discutat. Am fugit până în Ardeal ca să rezolv ultimele probleme la academia mea de fotbal, unde sunt 110 copilași. Încercăm să le oferim cele mai bune condiții. Ei plătesc o taxă modică.

Am bătut palma, dar încă nu am semnat. Totul e pus la punct. Aștept să începem pregătirea. Cred că avem șanse ca Botoșani să rămână în SuperLiga. Parcă e din alt scenariu acest sezon. Din fericire, nu s-a terminat sezonul.

Eu am avut o discuție cu domnul Iftime în urmă cu o lună de zile. Ne-am pus de acord cu anumite lucruri. Eu, cu bune, cu rele, am principii clare. Cine nu muncește și nu dă totul pentru echipă nu va face parte din echipă și din lot. Voi avea această discuție cu toată lumea.

Vor fi și schimbări. Am mare încredere în jucători. Am încredere pentru că acest club e un etalon al seriozității. În urmă cu 3 ani, mi-aș fi dorit să antrenez FC Botoșani. Patronul echipei e serios. Cred că fotbaliștii români au calitate. După cum am văzut la Răzvan Lucescu, abordarea e cea mai importantă”, a declarat Bogdan Andone pentru

FC Botoșani ocupă ultimul loc în SuperLiga

FC Botoșani, aflată în prezent pe ultimul loc în clasamentul SuperLigii cu doar 12 puncte acumulate în 21 de partide, caută să-și revitalizeze parcursul în competiție sub bagheta lui Bogdan Andone.

“Îl cunosc foarte bine pe Bogdan. Cred că merita mult mai mult în momentul de față, dar asta înseamnă că-și dorește să reintre în circuit. El a mai avut două oferte din Cipru. Este cunoscut și respectat. A fost la FCSB pentru o perioadă scurtă de timp, după care a anunțat că nu mai vrea să continue.

E un antrenor foarte bun, mi-a fost secund. Știu cum lucrează, sunt ferm convins că FC Botoșani a ales o variantă bună. Am vorbit cu el, i-am spus că nu are ce să piardă și în astfel de momente își demonstrează valoarea. Nu e nimic de speriat, mai ales că punctele se înjumătățesc.

O să fie greu să câștige cineva la Botoșani, eu îl cunosc pe Bogdan, o să vedeți. Va face puncte acasă! Au șanse! Nu pot să spun că va scăpa echipa de la retrogradare, dar șanse sunt. Probabil va fi ultimul antrenor de la Botoșani, el nu pleacă de acolo până nu se încheie acest campionat. Eu cred că va ajunge la baraj!”, a declarat Marius Șumudică pentru