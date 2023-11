Sebastian Stan îl va juca pe Donald Trump. Actorul de origine română a dat lovitura

Sebastian Stan va interpreta un nou rol important în cariera sa. Actorul de origine română stabilit în SUA îl va juca pe fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump. În ce film va apărea mai exact starul de la Hollywood?

În ce film îl va interpreta Sebastian Stan pe Donald Trump

despre care se crede că va fi de succes. În film, actorul român de la Hollywood îl va interpreta pe unul dintre foștii președinți ai SUA, Donald Trump. Deja filmările sunt în toi.

În pelicula ”The Apprentice”, regizată de Ali Abassi, Sebastian Stan va putea fi văzut în pielea lui Donad Trump. În cadrul filmului, el va apărea alături de alte nume notorii, Maria Bakalova sau Jeremy Strong și de curând au început filmările pentru primele secvențe.

Potrivit întreaga poveste se va concentra pe fapte ale lui Donald Trump din perioada când și-a construit afacerea imobiliară în New York, între anii 70 și 80. Scenariul producției americane îi aparține lui Gabriel Sherman.

”The Apprentice” este construită ca o poveste despre mentorat, acțiune, inițiere, despre începutul unei dinastii americane și care abordează teme importante, de interes, dintr-o societate: manifestarea puterii, corupția sau înșelăciunea.

Cine este, mai exact, Sebastian Stan

Sebastian Stan este unul dintre cei mai de succes actori români de peste Ocean. Are 41 de ani, este născut în Constanța, iar de-a lungul carierei a interacționat cu unele dintre cele mai importante nume de la Hollywood. Celebritatea a dobândit-o odată cu interpretarea ”Soldatului Iernii” în Universul Cinematic Marvel.

Chiar dacă este actor de origine română, A recunoscut-o chiar el într-un interviu din 2018, în timp ce se pregătea să ia parte ca invitat de onoare la Festivalul Filmului Independent American. De la vârsta de 8 ani Sebastian Stan a părăsit România.

”Mi-aș dori să mă reconectez cu România, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am insistat să mă reîntorc. Am părăsit țara când aveam opt ani, bunicii mei au rămas, însă, și am avut mereu o conexiune specială cu ei.

Cred că vizita asta va fi o redescoperire personală a țării în care m-am născut. Încă prețuiesc amintirile cu plaja din Mamaia și Constanța. Nu am avut, totuși, niciodată oportunitatea să explorez România cum trebuie.

Dar am avut o copilărie foarte frumoasă acolo, foarte simplă, de care îmi amintesc și acum cu drag. Și cu limba română am dificultăți, am un accent și sunt curios să văd cum mă voi descurca. […] Îmi doresc să cunosc mai bine regizorii și oamenii creativi de acolo, fiindcă simt că există o mulțime de persoane extrem de talentate care fac o treabă grozavă și vreau să mă familiarizez cu asta. Cred că va fi o experiență educativă pentru mine și voi învăța o mulțime de lucruri”, a spus actorul pentru