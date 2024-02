Secretele de la Insula Iubirii, dezvăluite de un fost concurent: ”Măscăreală ieftină”

Sebastian Dascălu, fost concurent la Insula Iubirii, a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Cristina, femeia alături de care a ajuns acolo, dar și despre Oana Monea, ispita care l-a fermecat.

Ce secrete sunt la Insula Iubirii

, revine cu un nou sezon, la Antena 1. Dar, până să apară pe micile ecrane, ies la iveală tot felul de lucruri despre sezoanele difuzate deja. Iar unele dintre acestea pot fi catalogate la ”dezvăluiri fierbinți”.

ADVERTISEMENT

Sebastian Dascălu este unul dintre concurenții care a ajuns la Insula Iubirii cu o femeie de care se credea îndrăgostit. Cristina și cu el se împăcaseră cu câteva luni înainte de show, iar relația lor mergea strună. De altfel, de aia și voiau să se testeze la insulă, credeau că totul va fi simplu.

”Într-o seară (înainte de participarea la Insula Iubirii, n. red.) stăteam în pat și mă întrebam ce îmi lipsește. Eram bine, făcusem curățenie (în viață, n. red.)… Am sunat-o. Ea îmi ștersese numărul de telefon. Mi-a răspuns, nu știa cine e. Am întrebat-o dacă vrea să ne vedem.

ADVERTISEMENT

Și ne-am văzut în seara respectivă, ea tocmai venea de la un date. Eu cumva eram șocat, eu nu mă gândisem la alte femei în perioada respectivă. Voiam doar să îmi refac viața, singur fiind. Ea a vrut să vadă și cum e cu alți bărbați…

I-am spus că e alegerea ei dacă va alege prospețimea a ce trăiește sau vrea să intre în profunzimea a ceea ce am creat. Și am lăsat-o să decidă. A decis să reluăm relația. Relația noastră a fost timp de două luni super… După, am fost contactați. Când am fost contactați (de producătorii de la Insula Iubirii, n. red.), relația mea era bine”, a povestit Sebastian Dascălu la podcastul .

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplat între concurentul de la Insula Iubirii și ispita Oana Monea

După ce a primit propunerea de la Sebastian Dascălu s-a sfătuit îndelung cu partenera lui, Cristina. Și, recunoaște el, nu prea își dorea să se implice în show-ul celor de la Antena 1. Dar, într-un final, a cedat și s-a dus în emisiune.

”La Insula Iubirii am participat fără să-mi doresc. Ne-au atras, am acceptat. (…) Eu eram foarte sigur pe relația mea, aveam încredere că am un partener cu care pot să dovedesc publicului că se poate să nu fii ispitit. Pe lângă asta, nu mă uitasem la Insula Iubirii, nu știam cu ce se mănâncă. (…)

ADVERTISEMENT

Producția a căutat-o pe Cristina, au întrebat-o dacă vrea să participe. Eu o priveam înainte ca pe o măscăreală ieftină și ziceam că nu am ce să caut acolo. Știam că era scandal, circ… Acasă Tv, varianta Antena1… În mintea mea”, a spus Sebastian Dascălu.

Iar cei doi au ajuns în show. Și, desigur, au plecat separați. ”Chiar nu știu ce mai face Cristina. De ceva timp am încheiat legăturile cu ea. Noi am plecat de la Insula Iubirii separați. Mai mult decât separați. Dar eu am crezut și când am ajuns acasă că pot să păstrez o relație. (…) Dar nu am știut ce urmează să se vadă la TV”, a explicat el.

De altfel, Sebastian Dascălu făcuse, la Insula Iubirii, o pasiune pentru ispita Oana Monea. Iar la un moment dat, feriți de camerele de luat vederi, cei doi au avut parte de momente intime, la baie. Dar Sebastian Dascălu nu spune ce s-a petrecut, între el și Oana, la Insula Iubirii.

”În baie, cu Oana Monea, nu o să spun niciodată ce s-a întâmplat. Nu că s-ar fi întâmplat ceva, așa cum se speculează… Să creadă ce vor ei. Dar nu e cazul să se gândească careva la lucruri deplasate sau de prost gust. Ce s-a întâmplat acolo e chiar mișto. Și aș vrea să nu spun niciodată pentru că vreau să păstrez în sufletul meu experiența”, a mai spus el.