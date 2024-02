Când începe Insula Iubirii. Radu Vâlcan a anunțat totul. „O să vă placă”

Când se va difuza din nou emisiunea Insula Iubirii. Radu Vâlcan, prezentatorul formatului de pe Antena 1, a făcut un anunț important pentru telespectatorii fideli ai show-ului care se filmează în Thailanda.

Ce anunț a făcut Radu Vâlcan legat de emisiunea Insula Iubirii

. Multe persoane îl urmăresc atent de ani buni, fiind curioase despre cum vor rezista cuplurile ispitelor.

Este binecunoscut faptul că anumite relații s-au destrămat din cauză că nu au trecut cu brio testul ispitelor. Dezamăgiri, lacrimi, gelozii, împăcări sunt alte aspecte care i-au determinat pe unii telespectatori să devină admiratori ai Insulei Iubirii.

Așadar, Insula Iubirii se bucură de o audiență pe măsură, drept urmare se va lansa în curând un nou sezon, cel cu numărul opt. Radu Vâlcan a transmis pe rețelele de socializare că deja a ajuns în Thailanda și filmările au început.

”După mutra mea…vedeți că am un ochi mai mic, ăla din margine…aia e, m-a rupt soarele… deduceți că am început pentru ce am venit în superba asta de Thailanda. Insula iubirii opt, 8 pentru cunoscători.

E mișto, o să vă placă. Ambele, Insula și Thailanda. O să vă placă și cum mă îmbrac. Urât, de vară. Vă salut de aici, să știți! Pa!”, a scris Radu Vâlcan

Insula Iubirii, sezonul 8, o lecție de viață inspirațională

Radu Vâlcan a mai precizat că Vor avea ocazia să cunoască diferite povești de viață din care se vor putea inspira și aplica în viața de zi cu zi.

”De fiecare dată învățăm ceva, pentru că oamenii trebuie să privească poveștile lor și foarte mulți oameni se regăsesc cumva în acele povești, chiar dacă mulți nu recunosc. Sunt povești reale, povești ale unor oameni care trec prin momente mai mult sau mai puțin plăcute, sunt încercați, mai mult sau mai puțin, de diverse probleme.

Și atunci pot fi o inspirație pentru noi toți. Și o inspirație provenită din niște fapte foarte concrete, care se întâmplă acolo și care sunt redate într-un mod să ajungă direct la cel care privește”, a declarat Radu Vâlcan și la Antena Stars.