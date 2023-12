Alin Simoiu de la Insula Iubirii s-a făcut băiat de casă. Ispita masculină și-a făcut relație: „M-am distrat suficient”

Alin Simoiu de la Insula Iubirii a lăsat deoparte petrecerile, dar și simpatia pentru Bianca Giurca și s-a făcut băiat de casă. Fosta ispită masculină și-a făcut relație și spune că s-a distrat suficient.

Alin Simoiu de la Insula Iubirii nu mai este un bărbat singur

Dacă anul trecut, în această perioadă, Alin Simoiu îmbrățișa din plin rolul de ispită masculină la Insula Iubirii, că merită mai mult, acum tânărul a luat o decizie dureroasă pentru fane.

dar cu care nu a avut o relație după finalizarea emisiunii, este acum îndrăgostit de altcineva și este gata să-și întemeieze o familie.

Alin Simoiu a mărturisit că până acum a cunoscut mai multe persoane, însă niciuna nu i-a furat inima până în prezent. Iar acum că a întâlnit femeia potrivită, este hotărât să o țină departe de ochii curioșilor.

„Îmi doresc să-mi fac o familie pentru că m-am distrat suficient. Am încercat și am experimentat tot. Tot ce am nevoie sunt sentimentele și spiritul de familie. Da, am găsit. (n.r. persoana potrivită), dar nu dezvăluiesc”, a declarat Alin Simoiu pentru

Cum i-a schimbat viața emisiunea de la Antena 1

Pe de altă parte, Alin Simoiu a dezvăluit că experiența de la Insula Iubirii i-a schimbat viața complet. Înainte de a apărea la televizor, nu obișnuia să posteze pe rețelele sociale, însă avea o viață activă.

Tânărul a explicat că, încă de la o vârstă fragedă, a plecat de acasă pentru a-și clădi un viitor. El s-a axat pe afaceri și a reușit să-și creeze un trai frumos, iar acum are cu cine să-și împartă bucuria.

„Eram discret, nu aveam Instagram și Facebook, dar în schimb aveam o viață destul de activă și îmi era bine. Îmi vedeam de afacerile pe care le am și pur și simplu nu încercam să mă afișez cu activitățile mele.

Nu am avut o familie care să mă susțină, am plecat singur de acasă și am fost nevoit. Am avut un parcurs destul de bun. Singur am clădit”, a declatrat Alin Simoiu despre drumul pe care l-a parcurs pentru a avea succes.