Secretul bine păzit al lui Tudor Chirilă de la Vocea României. Ce pierderi a suferit

Tudor Chirilă de la Vocea României a dovedit că poate fi un bun antreprenor, pe lângă rolul de antrenor din show-ul de la PRO TV.

Tudor Chirilă, un an 2022 mai slab ca antreprenor. Juratul de la Vocea României, câștiguri mai mici față de 2021

Până anul trecut, când cu firmele sale a înregistrat niște pierderi. Profiturile încasate au fost mai mici față de anul 2021, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

Artistul care se bucură de un succes colosal, unul din ce mai iubiți antrenori de la Vocea României, n-a avut parte de mare noroc financiar cu SRL-urile sale. Tudor Chirilă deține două firme, „Agenția de vise”, respectiv „Firma lui Tudor”. Sunt două companii care i-a adus de-a lungul timpului câștiguri substanțiale. Asta, dacă scoatem din ecuație rezultatele pe anul trecut.

Dacă în 2021 stătea binișor la capitolul profit, în 2022 treaba s-a schimbat. FANATIK a aflat datele exacte ale succesului său ca om de afaceri!

Colegul de emisiune al Irinei Rimes n-a avut un an tocmai grozav în business. Spunem asta întrucât cu Firma lui Tudor, una care se ocupă cu activități de creație artistică, cântărețul a avut o scădere a cifrei de afaceri în 2022 față de 2021.

2018, an grozav pentru cântăreț: a avut un profit de peste 860.000 de lei

SRL-ul muzicianului a scăzut, ca cifră de afaceri, cu 82.138 de lei. În 2021, acesta rula o cifră de afaceri de 258.047 de lei. În 2022 a ajuns la 175.909 lei. La capitolul profit, artistul a avut, pe tot anul trecut, un câștig de doar 42.661 de lei. Mai exact, pe lună, din această firmă, Tudor Chirilă a câștigat puțin peste 3.500 de lei.

Cel mai bun an pe care l-a avut Firma lui Tudor SRL a fost, de departe, anul 2018, când cântărețul a bifat un câștig de 862.702 de lei. Chirilă deține această firmă din anul 2004, iar de-a lungul timpului profiturile au urcat și au coborât, așa cum se întâmplă în cazul oricărui om de afaceri.

Cu cealaltă firmă a sa, Agenția de Vise, Tudor Chirilă de la Vocea României a avut un profit net și mai mic, de 12.275 de lei. Cifra de afaceri, în cazul acestui SRL a fost ceva mai mare în anul 2022. Și anume, de 865.848 de lei. Totodată, acesta figurează cu datorii de 102.000 lei.

Tudor Chirilă, concurență cu Brenciu, Theo Rose, Smiley și Irina Rimes la Vocea României

Anul de glorie la capitolul profit net a fost 2021, când Tudor Chirilă a avut câștiguri de 198.025 de lei. Dincolo de business-urile sale, trebuie spus că Tudor încasează bani frumoși și pentru aparițiile sale de la PRO TV, fiind unul din cei mai titrați antrenori de voce din concursul care va reîncepe în toamnă, într-o formulă nouă.

Tudor Chirilă revine, așadar, la Vocea României peste câteva săptămâni. Acesta va face echipă cu Smiley, Irina Rimes, iar scaunul dublu va fi împărțit, după ieșirea lui Denis Roabeș din show, de Horia Brenciu și

Irina Rimes, despre disputele cu artistul: „M-a făcut să plâng”

Recent, a dezvăluit că tensiunea pe care o vedem la televizor între ea și Tudor Chirilă este una reală. Disputele nu sunt doar de dragul show-ului. Ele continuă și în afara filmărilor. Cu toate astea, Irina a mărturisit că are un respect profund față de Chirilă. Oricât de mult s-ar contra, cei doi ajung să se înțeleagă, în cele din urmă.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz. Adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția”, a spus, recent, Irina Rimes despre conflictele cu Tudor Chirilă, în