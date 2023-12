Secretul exploziei de formă a lui Darius Olaru: „Nu-l frige careul niciodată!”. Surpriza plăcută de la FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a vorbit despre modul în care fotbalistul reușește să-și surprindă adversarii și să înscrie foarte des, fiind golgheterul campionatului. Directorul tehnic al FRF este de părere că Darius Olaru are avantajul că nu se teme să intre în careu, așa cum o fac alți mijlocași.

Secretul exploziei de formă a lui Darius Olaru: „Nu-l frige careul niciodată!”

”Olaru are ghete cu protecție termică, nu-l frige careul. Sunt unii mijlocași care nu se apropie de careu, pe el nu-l frige niciodată. Intră în careu, de aia dă foarte multe goluri. Lovește bine mingea”, a remarcat Mihai Stoichiță, în direct la FANATIK SUPERLIGA. A intervenit în discuție Vivi Răchită, fostul mare fundaș al Stelei considerând că Darius Olaru este ajutat foarte mult de coechipieri.

”Are și siguranța acum că-i are pe Lixandru și pe Șut care pe orice contraatac are siguranța acolo. Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB e Radunovic, e și jucător de vestiar”, a remarcat Vivi Răchită, fără a omite să ironizeze din nou prestația lamentabilă a fundașilor lui Poli Iași: ”La cum s-a apărat Poli Iași cu FCSB și Charalambous marca dacă apărea în careu”.

În schimb, directorul FRF Mihai Stoichiță a vorbit și despre ”surpriza plăcută” de la FCSB, mai exact fotbalistul Mihai Lixandru, cel care ”a închis gura la multă lume” prin prestațiile sale din ultima perioadă. ”Surpriza plăcută e Lixandru, el nu a confirmat la echipa unde a fost împrumutat. Acum a închis gura la multă lume. Cu Șut eram obișnuit, a fost în circuitul echipei naționale, mai are o cădere de formă, în sfârșit. Sunt doi mijlocași tineri care asigură siguranță.

Când ți-e greu și nu poți să desfaci apărarea adversă, surpriza de unde vine? Apariția lui Gardoș pe acolo în careu, lumea nu e obișnuită cu ei prin careu. Aparițiile lui Olaru din zona a 2-a în careu, alea sunt surprize, fundașii sunt obișnuiți cu Tavi Popescu, Compagno, Băluță”, a declarat Mihai Stoichiță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Paradoxal, Mihai Lixandru era vinovatul de serviciu în partida pierdută de FCSB cu Oțelul Galați, motiv pentru care Gigi Becali l-a trimis la vestiare. Fotbalistul a părut extrem de afectat de această decizie, imediat după partidă, lucru care reiese și din declarația sa. ”Nu știu cum voi dormi”, se plângea Lixandru.

”Este un moment dificil pentru mine, nu știu câte ore de somn voi prinde, dar trebuie să fiu puternic. Ne pare rău pentru suporteri, dar noi suntem foarte uniți, avem un grup foarte puternic, poate ăsta este atuul nostru în acest an”, declara Mihai Lixandru la finalul partidei FCSB – Oțelul 0-2.

