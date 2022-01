Secretul membrilor Familiei Regale britanice a fost dezvăluit. Trăiesc cu aproape 26 de ani mai mult decât ceilalți englezi

Cele mai multe persoane din Familia Regală britanică trăiesc mai mult decât supușii lor.

Un exemplu foarte bun este chiar Regina Elisabeta, aceasta ajungând la vârsta de 95 de ani. Soțul ei, prințul Philip, a murit cu câteva luni înainte de a împlini 100 de ani, în timp ce mama reginei avea 101 ani când s-a stins din viață.

Cercetătorii au realizat un studiu și au aflat care este secretul longevității membrilor Familiei Regale britanice.

Profesorul Les Mayhew a aflat de ce persoanele care fac parte din Familia Britanică regală trăiesc în medie cu 26 de ani mai mult decât ceilalți englezi. Se pare că secretul ar fi o moștenire genetică extrem de bună. În plus, aceștia au parte de îngrijiri medicale dintre cele mai bune, analize preventive și o alimentație echilibrată și de calitate.

Potrivit lui Les Mayhew, cel care a efectuat studiul pentru International Longevity Center, 100.000 de britanici, dintr-o populație totală de 68,5 milioane de oameni, au mai mulți ani decât Elisabeta a II-a.

Acest lucru înseamnă că, pentru fiecare membru al Familiei Regale care ajunge la 100 de ani, cetățeanul normal are o speranță de viață de 74 de ani.

Totul se datorează în mare parte geneticii, susține profesorul Les Mayhew, dar și condițiilor în care trăiesc cei din familia regală. Toți au parte de îngrijiri medicale de excepție, în timp ce, potrivit unui sondaj publicat de The Guardian, cei mai mulți britanici se tem că nu pot beneficia de tratamentul de care au nevoie.

Cei care au citit studiul și au lăsat comentarii cred că un alt motiv al longevității membrilor Familiei Regale este faptul că aceștia nu au muncit niciodată și au o mulțime de servitori. Astfel, nu trebuie să facă mare lucru.

Regina Elisabeta a II-a a refuzat un premiu pentru persoanele în vârstă

Anul trecut, publicația The Oldie a dorit să-i acorde premiul său The Oldie of the Year. Aceasta a decis însă să refuze distincția.

“Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte. Prin urmare, nu crede că îndeplinește criteriile pentru a accepta acest premiu”, a fost răspunsul trimis de secretarul Tom Laing Baker.