Secretul Reginei Maria. Căsătorită cu Regele Ferdinand, s-a iubit cu „Prințul Alb”: „Nimeni n-a ghicit ce pasiuni ardeau”

Oficial, Regina Maria a fost soția Regelui Ferdinand, în realitatea, însă, s-a iubit cu cel supranumit „Prințul Alb”. Triunghiul amoros a fost ocrotit chiar și de Carol I, iar prin târg umbla vorbea că au avut și copii împreună.

Triunghiul amoros al Familiei Regale. Cum s-a iubit Regina Maria cu Barbu Știrbey chiar sub ochii lui Ferdinand

, și-a iubit mai presus de toate țara, dar nu numai. Deși , marea sa dragoste a fost, de fapt, Barbu Știrbey.

Datorită reputației sale imaculate, acesta din urmă era cunoscut ca și „Prințul Alb”. Era râvnit de multe femei, dar Stirbey și Regina Maria s-au îndrăgostit în anul 1907, în timpul răscoalei țărănești. Atunci, a fost trimisă la Sinaia, alături de alte soții și fiice de boieri, pentru a fi la adăpost.

Când Barbu Știrbey a mers în vizită, a fost fermecat, iar relația a luat naștere sub ochii tuturor. Prințesa Ana Maria Callimachi, născută Văcărescu, povestea în cartea „Lumea era toată a mea“, publicată în 2015, cum au stat lucrurile.

„A devenit repede vizibil că atracţia dintre ei a mers ceva mai departe. Sentimentele şi ataşamentul lui au devenit în scurt timp atât de evidente, fără îndoială că apropiaţii lui şi-au dat seama.

Cu capul în nori, soţia lui habar n-avea, din fericire. Maria şi-a îndesit vizitele la domeniul lui Ştirbey de la Buftea, unde prinţul croise pentru ea poteci de călărie prin pădurea de stejari”, a dezvăluit aceasta, conform .

Iar despre marea sa dragoste, Regina Maria spunea: „Nimeni n-a ghicit vreodată ce pasiuni ardeau sub mândria lui neînduplecată“. De altfel, scrisorile pe care le primea de la prinț aveau toate semnătura: „ILYMM”, acronimul de la „I love you, my Marie“.

Regele Carol I a protejat iubirea dintre Regina Maria și „Prințul alb”

Între Regina Maria și Barbu Știrbey era o diferență de vârstă de 3 ani, el avea 34, iar ea 31. Regele Carol I le-a încurajat relația, numindu-l administratorul Domeniilor Coroanei în 1913, lucru care avea să le dea ocazia să se întâlnească și să discute în fiecare zi.

Regele a făcut gestul în interesul Coroanei, pentru că știa că Maria nu găsea în Ferdinand partenerul de care avea nevoie, cunoscând și escapadele nepotului său cu diferite femei. Ba chiar s-a spus că principesa Ileana și prințul Mircea au fost copii nelegitimi ai „Prințului alb”.

Maria și Ferdinand ar fi fost doar un cuplu oficial, din a cărui viață intimitatea dispăruse de mult. La cinci ani de la nașterea principelui Nicolae, când Regina Maria a adus-o pe lume pe Ileana, Regele Ferdinand nota.

„Missy s-a refăcut un pic mai greu decât în cazurile anterioare. Micuţa este o fiinţă încântătoare şi se simte foarte bine. Nu ţipă aproape deloc, ceea ce este foarte plăcut. O vom numi Ileana, o formă românească pentru numele de Elena, un nume care aici place la toată lumea“.

„Ferdinand ajunsese până într-acolo încât nu mai lua nicio hotărâre importantă fără a-l consulta pe Ştirbey”

Patru ani mai târziu, pe 21 decembrie 1912, s-a născut și Mircea. În tot acest timp, Ferdinand știa de relațiile soției sale cu Barbu Știrbey, ba chiar le accepta. „Relaţiile intime dintre soţi era practic inexistente. Ferdinand ştia exact care erau relaţiile soţiei sale cu Barbu Ştirbey, dar le accepta, se obişnuise cu infidelitatea ei, iar pe prinţ îl preţuia pentru inteligenţa şi tactul său.

Îi cerea întotdeauna sfatul, mai ales că Ştirbey, cumnatul lui Ion I.C.Brătianu, era întotdeauna bine informat. Ferdinand ajunsese până într-acolo încât nu mai lua nicio hotărâre importantă fără a-l consulta pe Ştirbey. Acesta nu se manifesta niciodată în public, îi plăcea să stea în umbră, să savureze rezultatul manevrelor sale materializate în deciziile regale“, a precizat Ioan Scurtu în seria Istoria românilor în timpul celor patru regi.