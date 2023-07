Șefii anunță când se ridică interdicția de transferuri de la Dinamo

Acţionarii ”câinilor” fac tot posibilul pentru ridicarea interdicţiei la transferuri şi au promis chiar că , în condiţiile în care sumele pentru care sunt blocate mutările provin dinaintea intrării în insolvenţă.

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre interdicția la transferuri de la Dinamo

Cu mai puțin de 10 zile înainte de startul noi ediții din SuperLiga, Andrei Nicolescu a dat asigurări suporterilor că problema interdicției la transferuri pe care o are Dinamo în acest moment se va rezolva în curând.

”Avem o procedură administrativă, încercăm să rezolvăm problema astfel, fără să plătim niște bani. Dar suntem pregătiți să plătim niște bani și pentru ridicarea interdicției, dar vrem s-o facem eficient.

Ca termen limită este sfârșitul acestei săptămâni, adică dacă nu rezolvăm administrativ problema, suntem pregătiți să încheiem niște tranzacții și să rezolvăm problema interdicției. Știu că Vlad (n.r. – Vlad Iacob) a dat un mail, iar domnul Ibarrola (n.r. – avocatul Jorge Ibarrola) a transmis că joi vom avea un răspuns pe această temă.

Totodată, i-am zis lui Vlad să facă un calendar cu termenele când putem să înregistrăm, să depunem la FIFA toate dovezile. Cred că suntem pregătiți să rezolvăm, indiferent de soluție. Repet, vrem să folosim acei bani în construcția lui Dinamo”, a declarat Nicolescu, pentru .

Ce obiectiv s-a setat la Dinamo pentru noul sezon

Acționarul majoritar a vorbit despre în primul sezon de la revenirea în SuperLiga și a încercat să ocolească un răspuns clar când a fost întrebat despre un nou titlu la Dinamo.

”Nu știu cât de bine suntem pregătiți pentru noul sezon, antrenorul e mai în măsură să vă spună. Eu ce am văzut din afară… Am vizionat un meci amical, cu intensitate bună, am observat că tactic noi am jucat destul de bine, ne-am adaptat bine fazelor de joc.

Mi-a plăcut ce a jucat Dinamo, chiar dacă am luat bătaie cu Zalaegerszeg, când mingea era la noi, dar se întâmplă asta în pregătire. Obiectivul pentru acest sezon este poziționarea pe locurile 8-10, chiar dacă noi, intern, discutăm alte lucruri.

Dacă dau un termen pe care noi ni l-am setat intern în ceea ce privește titlul, poate să pară prea devreme, dacă încerc să răspund politically correct ar putea să pară prea târziu. Depinde foarte mult de cât de bine ne putem dezvolta anul acesta. Dacă vom putea continua munca lui Ovidiu Burcă în 2024 vom putea începe o bătălie de pe alte poziții”, a spus Nicolescu.