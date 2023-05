Șeful industriei UE: ”Trebuie să trecem la modul economiei de război”. Comisia Europeană elimină obstacolele pentru a accelera producția de apărare

Uniunea Europeană ”trebuie să treacă acum în modul economiei de război”, a declarat joi comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, în timp ce războiul din Ucraina forțează industria europeană să își consolideze industriile de securitate și apărare.

Muniție, deocamdată pe hârtie

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a promis participanților, la un , un miliard de euro din pentru a continua să se refacă stocurile țărilor membre după ce acestea trimit . ”Recentul război de agresiune împotriva Ucrainei a schimbat radical mediul de securitate din Europa”, a declarat Breton prin intermediul unei legături video.

Comisarul pentru piața internă a adăugat că executivul UE este pregătit să accelereze procedurile de achiziții publice, să elimine obstacolele din calea transferului de muniție în cadrul pieței unice și să ridice ”orice bariere de reglementare” privind timpul de lucru. Comisarul și-a reiterat apelul ca Europa să își mărească capacitatea de producție la un milion de cartușe pe an în termen de un an, în cadrul unui proiect de lege privind producția de muniție pentru apărare numit ”Legea de susținere a producției de muniție” (ASAP), notează .

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat planurile de creștere a capacității de producție de muniție a UE prin injectarea a 500 de milioane de euro din fondurile UE în fabricile europene de obuze pentru a stimula producția de arme – la care se adaugă o cofinanțare de aproximativ 500 de milioane de euro din partea țărilor membre și a altor surse.

Europa, „prea dependentă de SUA”

Micael Johansson, directorul general al companiei suedeze aerospațială și apărare Saab, a declarat că obiectivul de un milion de cartușe este realist și că Saab ar putea furniza 400 000 de cartușe numai de la fabrica sa suedeză. ”Ne putem mișca mâine, dacă Comisia Europeană decide cine va achiziționa” muniția, a spus el. ”Banca Europeană de Investiții trebuie, de asemenea, să se adune și să înceapă să sprijine sectorul apărării”.

Johansson a declarat că Europa a fost ”prea dependentă” de Statele Unite și că trebuie să își sporească capacitățile suverane. ”Dacă în prezent suntem la o proporție de 70-30 dependenți de SUA, trebuie să schimbăm această proporție la 30-70 pentru capacitățile suverane”, a spus el.

Bruxelles revie la vorbele lui Trump

Începând de acum, țările membre vor începe să cheltuiască 70 de miliarde de euro în următorii trei ani pentru a-și spori capacitatea de apărare, a declarat și Josep Borrell, șeful diplomației europene, în fața participanților la summit. ”Nu am fost un fan al fostului președinte american Donald Trump, dar cred că a avut dreptate într-un singur punct: europenii nu își împart partea lor de povară în cadrul cheltuielilor pentru apărare ale NATO”, a spus Borrell.

Mesajul este că Ucraina are nevoie de cantități mari de muniție de artilerie, Uniunea Europeană vrea să le furnizeze, dar se pierde în dezbateri inutile, de aceea se cere urgentă pe mod de economie de război. De îndată ce ”rasputița”, cum este numită în Ucraina perioada umedă și noroioasă obișnuită de la începutul primăverii, va trece, când solul va fi mai uscat, Kievul va da semnalul pentru ofensiva de primăvară pregătită de mult timp.

Ucraina trage 5.000 de obuze pe zi

Din acel moment, se așteaptă ca artileria ucraineană să lovească intensiv pozițiile rusești – și să folosească în consecință multă muniție. În acest moment, Ucraina trage peste 5.000 de obuze de artilerie pe zi. Dacă va trece de la modul defensiv la cel ofensiv, acest număr va crește, evident, semnificativ. Prin urmare, este cu atât mai urgent pentru succesul operațiunii ca muniția din Occident să sosească rapid.

În martie, Uniunea Europeană s-a angajat să furnizeze un milion de proiectile de artilerie Ucrainei. Problema este că majoritatea arsenalelor europene se epuizează. Pentru a-și respecta promisiunea, oficialii UE de la Bruxelles au conceput un plan în trei etape. În primul rând, țările UE trebuie să apeleze la rezervele lor și să le trimită imediat Ucrainei.

În același timp, trebuie să se facă achiziții comune de muniție pentru a umple rapid golurile din stocuri. Livrările vor fi efectuate de , care va primi un sprijin financiar semnificativ din partea UE pentru a-și spori capacitatea. În total, planul costă aproximativ trei miliarde de euro, cu compensații generoase din partea Bruxelles-ului.

Dezbateri sterile

Problema este că UE nu ar fi fost pe măsura criticatei birocrații domestice dacă nu s-ar fi luptat cu o încrâncenare demnă de cauze mai bune, pentru mici detalii. Franța, de pildă, insistă ca achizițiile de muniție finanțate din fonduri europene să se facă exclusiv în UE. În loc de muniție britanică, americană sau sud-coreeană, grenadele ar trebui să fie ”made in Europe”.

De săptămâni întregi, există o dezbatere cu privire la ce înseamnă exact acest lucru. Este acceptabil ca detonatorul să provină din Africa de Sud și pulberea din Australia, atâta timp cât grenadele sunt asamblate în UE? Sau ar trebui ca toate componentele lanțului valoric să fie fabricate în UE?

În timp ce Franța susține că este vorba de ”suveranitatea strategică” a UE și de menținerea propriilor capacități de producție, criticii obiectează că Parisul este preocupat în primul rând de industria sa internă de armament. În aprilie, ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba și-a exprimat nemulțumirea după întâlnirile cu miniștrii UE. El a declarat că este ”frustrant” faptul că UE nu reușește să își pună în aplicare propriile decizii. ”Costul acestei inacțiuni este plătit de Ucraina în vieți omenești”, a declarat Kuleba pe Twitter.

Baza industrială există

O altă întrebare este aceea de a evalua capacitatea industriei europene de armament de a acoperi astfel de nevoi mari de muniție. Pentru a afla acest lucru, comisarul Thierry Breton, de asemenea francez, a vizitat fabrici de muniții. 12 țări din UE produc în prezent obuze de calibrul 155 de milimetri de care are nevoie Ucraina, precum și vechiul calibru sovietic de 152 de milimetri.

Thierry Breton a concluzionat că baza industrială pentru producția de muniții există și are potențialul de a satisface nevoile Ucrainei și ale țărilor UE. Dar, pentru aceasta, are nevoie de un impuls bun. Prin urmare, pentru a crea stimulentele potrivite, UE dorește să mobilizeze 1 miliard de euro. În plus, în viitor, guvernele ar trebui să poată apela la fondurile UE pentru coeziune și pentru reconstrucția post Covid-19. Aceasta este o măsură controversată, care va provoca cu siguranță dezbateri.

Furia lui Prigojin pe armata lui Putin

Pe de altă parte, există tot mai multe informații conform cărora Rusia suferă, de asemenea, de o lipsă de muniție și nu are capacitatea de a compensa acest lucru. Potrivit serviciilor secrete britanice, Rusia nu are suficientă muniție pentru a rămâne în modul ofensiv în Ucraina. Moscova încearcă să-și stimuleze industria de armament, dar acest lucru nu este suficient pentru a satisface cererea.

Există, de asemenea, conflicte recurente între trupele de mercenari Wagner și armata regulată rusă. Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, acuză în mod deschis Ministerul Apărării că își lasă oamenii să moară de ”foame de grenade”. Recent, Prigojin a intrat în conflict deschis cu ierarhia militară rusă, pe care o acuză că nu a furnizat suficiente muniții grupului său paramilitar, aflat pe linia frontului în Bahmut.