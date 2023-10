Șeful Rapidului a anunțat ce buget real are echipa de handbal feminin

La handbal, cel puțin la feminin, Rapid este un club cu realizări. Președintele Bogdan Vasiliu a dezvăluit ce buget are echipa ce devenea campioană în 2022.

Ce buget are echipa de handbal feminin Rapid

În acest moment, Rapid este pe locul 6 în Liga Florilor, cu un total de 12 puncte în 7 etape. Întreaga secție de handbal are un buget mult sub cu cel de la CSM București, din perioada de glorie a echipei.

ADVERTISEMENT

care este bugetul total al echipei de handbal Rapid, aici însumând atât bugetul fetelor din Liga Florilor, cât și al echipelor de juniori.

Acesta spune că echipa are un buget de 2.5 milioane de euro. Spre comparație, când activa la CSM București, echipa avea un buget de 2.8 milioane de euro, crescut, după plecarea lui, la 3.5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

”În momentul de față avem 2.5 milioane de euro pentru handbal, tot ce înseamnă handbal. La CSM aveam 2.8 milioane, după ce am plecat eu au urcat la 3.5 milioane de euro”, a spus Bogdan Vasiliu.

Bogdan Vasiliu, rivalitate cu CSM București

Vasiliu a vorbit și despre rivalitatea dintre el și CSM București, . El crede că a avut realizări mari acolo, dovadă fiind faptul că, după plecarea lui, echipa nu a mai ajuns în Final Four EHF Champions League.

ADVERTISEMENT

El a vorbit și despre momentul în care Rapid a devenit campioană la Vâlcea, în 2022, în timp ce fetele de la CSM București jucat în sala lor și așteptau un pas greșit din partea lor pentru a deveni campioane.

„E normal să răspund, pentru ei e frustrant, din 2018, de când am plecat, nu au mai prins un Final Four. Am câștigat campionatul în dauna lor, a fost chiar un moment frumos, cu CSM-ul jucând în sala la noi, la Rapid, pentru că nu aveau unde să joace.

ADVERTISEMENT

Urmărind scorul de la Vâlcea unde noi dacă pierdeam ei ar fi ieșit campioni la noi în sală. S-au pozat în Giulești cu medaliile de locul doi. Noi am devenit campioni după meciul de la Vâlcea, după 15 ani sau ceva de genul ăsta”, a spus Vasiliu.

Emisiunea „Suflet de rapidist”, dedicată sufletelor boeme, este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și Youtube, de la ora 17:30, joi.

Ce buget are echipa de hanbdal a Rapidului