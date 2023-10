Selecționerul Belarusului, replică pentru Iordănescu: ”Gazonul a fost întotdeauna bun”

România are două meciuri vitale în preliminariile EURO 2024, cu Belarus și Andorra. Cu două victorii, ne-am apropria de calificarea la turneul final din Germania.

Selecționerul Belarusului, replică pentru Edi Iordănescu

Deși tricolorii pleacă favoriți în ambele meciuri, Edi Iordănescu este speriat de . El a vorbit despre gazon, iar selecționerul Belarusului a reacționat.

El spune că România trebuie să înțelegaă situația deoarece contextul geo-politic nu permite Belarusului să joace în țara lor, iar în acest moment echipa trebuie să se supună condițiilor existente pe arenele disponibile.

Despre meci, el spune că partida va fi diferit abordată față de cea din primăvară. Defensiva este punctul forte al naționalei României, în viziunea lui.

”Nu am avut ocazia să verific gazonul, am auzit că selecționerul României s-a plâns. Echipa noastră a jucat deja aici, gazonul a fost întotdeauna bun, nu am avut probleme.

Avem jucători profesioniști și ne dorim să avem întotdeauna cele mai bune suprafețe de joc, dar trebuie să înțelegeți situația în care ne aflăm și să respectați acest lucru.

Nimeni nu se poate gândi la alte lucruri. Dacă cineva se gândește că am ales acest stadion pentru că gazonul este prost, este absurd. Eu sunt doar antrenor. Cum am spus, când am mai jucat aici, gazonul a fost mereu bun. Dacă am fi jucat aici și gazonul nu ar fi fost bun, probabil nu am mai fi jucat aici. Noi nu controlăm acest lucru.

Nu este stadionul nostru. Ce pot să spun e că mulțumim Federației și clubului pentru că ne-au oferit posibilitatea de a juca aici.

Nu îmi place să comentez ce spun ceilalți antrenori. Dacă asta este opinia lui, o respect, dar ce e sigur e că Belarus și-a schimbat antrenorul și e posibil ca echipa să joace diferit. Nu am niciun comentariu în legătură cu ce a spus antrenorul României.

Cred că România este echipa care a primit cele mai puține goluri, este foarte puternică în defensivă, este foarte bine organizată. Știm că pentru România este ca o finală, au șansa să se califice.

Vor fi sub presiune. Noi am venit să jucăm. Sunt doar de câteva luni aici, sunt entuziasmat, am încredere în jucătorii mei”, a spus Carlos Alos la conferința de presă.

Ce a spus Iordănescu

Iordănescu a caracterizat starea stadionului din Belarus ca fiind una catastrofală și crede că este o lipsă de respect. În același timp, el spune că elevii lui sunt obișnuiți să depășească obstacole.

”(n.r. cum vi se pare starea gazonului?) Catastrofală, din păcate. Consider o lipsă de respect pentru noi. Nu-i firesc. Am fost învățați să trecem obstacole în această campanie. Suntem pregătiți să trecem și de acest obstacol. Cu toate acestea, nu mi se pare firesc, mai ales că se joacă fără spectatori. Era, oarecum, la îndemână să se găsească o altă suprafață. Știu că sunt stadioane frumoase la cel mai bun nivel.

Nu trebuie să cădem în capcană și să ne lamentăm. E adevarat că vom fi echipa care va fi pusă mai mult în dificultate, pentru că rezultatul conteaza mai mult pentru noi”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Belarus.