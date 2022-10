Senatorul Virgil Bob anunță că plângerea penală împotriva sa a fost retrasă. Parlamentul USR lovise o persoană cu telefonul în cap

Senatorul USR Virgil Bob s-a autosuspendat din partid după ce, la un eveniment privat, care a avut loc săptămâna trecută, a lovit cu telefonul în cap o persoană cu care avusese o persoană în contradictoriu. Însă Bob nu va intra în lunga serie a parlamentarilor urmăriți penal întrucât victima agresiunii sale și-ar fi retras plângerea.

„O reacție nervoasă nelalocul ei”

„Plângerea depusă împotriva mea a fost retrasă. Întreaga întâmplare a fost rezultatul unor orgolii ce se pot naște chiar și între amici. Nimeni nu a fost rănit, au existat doar schimburi nefericite de replici și o reacție nervoasă nelalocul ei.

Regret profund această reacție și îi asigur pe sălăjeni că rămân același om pe care se pot baza în Parlamentul României. Îmi continui munca, pentru că asta este important acum”, a scris, pe Facebook, senatorul Virgil Bob.

Miercuri, senatorul , după ce au apărut în presă imagini cu incidentul al cărui protagonist a fost.

„Am avut în weekend, o altercație, cu un bărbat la un eveniment privat. Acest bărbat m-a provocat și am avut o reacție nervoasă necontrolată pe care o regret. Îmi pare rău pentru această altercație și voi colabora cu poliția pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. Există mai mulți martori care pot atesta ca omul m-a provocat, dar asta nu este o justificare. Regret ce s-a întâmplat și am decis să mă autosuspend din partid”, preciza parlamentarul USR.

Bob fusese filmat în timpul unei discuții în contradictoriu cu o persoană, la capătul căreia s-a ridicat de la masă, și-a luat sacoul și l-a lovit în cap pe bărbatul despre care presa centrală a scris că este inspector bancar.

Plângerea urma să ajungă la Parchetul ICCJ

Victima agresiunii a depus o plângere penală la Parchetul de la Șimleu Silvaniei, însă acesta a declinat competența către Parchetul de pe lângă întrucât Bob este parlamentar și poate fi ceretat doar de către ICCJ.

Înainte de a fi ales senator, Bob a fost director general la Spumante Silvania S.A. El s-a specializat în fiscalitate la Facultatea de Drept București și trăieşte în Șimleu Silvaniei.

Muzica se află printre hobby-urile sale, el participând la a XII-a ediţie a sezonului 9 “X Factor”, unde a cântat melodia ”Nu mai beau”. De asemenea, acesta este cunoscut și pentru melodia ”Dă-i cu pumnul în nas”.