Serialul de pe Netflix care a înnebunit lumea. Face deja istorie, cu 168 de milioane de vizualizări, e pe primul loc în top și în România

Care este serialul de pe Netflix care a înnebunit pe toată lumea. Deja are 168 de milioane de vizualizări. De asemenea, acesta este pe primul loc în top și în România.

The Night Agent este deja. Acesta este foarte popular și la noi în țară, unde este pe primul loc în topul celor mai urmărite filme.

Acest serial faimos celebru pe Netflix, tradus în limba română drept Agentul de noapte, a fost lansat în anul 2023. Povestea acestui film urmărește un agent FBI care răspunde unui apel, doar că acesta îi cauzează numai probleme.

Peter Sutherland este numele agentului din rolul principal. El află că este un spion la Casa Albă și așa ajunge agentul FBI este implicat în această conspirație.

După ce află despre existența acestei cârtițe la cele mai înalte niveluri din guvernul Statelor Unite, încearcă să salveze întreaga națiune și vrea să îl găsească pe trădător.

A fost anunțat deja al doilea sezon pentru serialul celebru pe Netflix

Agentul de noapte este un serial thriller de acțiune, ce îi are în distribuție pe Gabriel Basso, Luciane Buchanan și Hong Chau. Serialul este bazat pe romanul lui Matthew Quirk.

Filmul a fost atât de plin de succes încât deja s-a anunțat faptul că va avea și un al doilea sezon. Vor fi alte zece noi episoade disponibile pentru fani.

„Puneți-vă centura – și verificați-vă bateria telefonului – pentru că sezonul 2 al Agentului de noapte vă cheamă.

La doar câteva zile de la premiera sezonului 1 al thrillerului plin de acțiune, pe 23 martie, The Night Agent a fost reînnoit pentru încă un sezon de 10 episoade”, este anunțul făcut de Netflix.

Tot în și seriale din lume mai sunt Shadow and Bone: Season 2, You: Season 4, Love Is Blind: Season 4, Waco: American Apocalypse: Limited Series, Shadow and Bone: Season 1 și Outer Banks: Season 3.