Serialul de pe Netflix care te va lăsa fără cuvinte. E produs de HBO și a cucerit întreaga Planetă

Pe Netflix găsești o mulțime de seriale la care te poți uita împreună cu cei dragi. Unele sunt perfecte pentru un weekend de poveste în familie, datorită acțiunii pline de suspans și a actorilor care-și interpretează bine rolul. Nu vei mai pleca din fața ecranului.

Serialul de pe Netflix care te va cuceri. Este produs de HBO și a fost lansat în 2010

Dacă ești adeptul serialelor și al orelor petrecute în fața micilor ecrane, atunci trebuie să urmărești . În regia lui Karl Franklin și a lui David Nutter, serialul este o combinație de aventură cu acțiune, dramă, istorie, istorie și război.

ADVERTISEMENT

Jon Seda, James Badge Dale sau Joseph Mazzello sunt printre actorii pe care îi întâlnești în ”The Pacific”, iar durata unui episod este de 45 de minute, suficiente cât să îți stârnească interesul pentru a le urmări și pe cele viitoare. Despre ce este vorba în ”The Pacific”?

Despre ce este vorba în ”The Pacific”

, pe nume Robert Leckie, Eugen Sledge și John Basilone, care vor fi pe front, în Oceanul Pacific. Acțiunea se derulează în timpul celui de Al Doilea Război Mondial și este adaptată vremurilor din conflict.

ADVERTISEMENT

Robert Leckie, Eugen Sledge și John Basilone vor fi personajele principale și întreaga poveste se va concentra asupra lor și asupra amicilor lor. Ei vor pătrunde și prin păduri tropicale din Cape Gloucester și prin fortărețele din Peleliu, câștigând și o victorie împotriva japonezilor, la Guadalcanal.

Miniseria este inspirată din fapte care s-au petrecut, de fapt, în realitate și din cărțile ”Helmet for My Pillow”, de Robert Leckie și din ”With the Old Breed”, scrisă de Eugen B. Sledge, dar și din câteva pasaje din ”Red Blood, Black Sand”, de Chuck Tatum.

ADVERTISEMENT

Totodată, o sursă de inspirație au mai fost și interviuri ale celor care au fost pe frontul din Al Doilea Război Mondial. Întregile filmări au fost făcute în zonele Far North Queensland și în Victoria din Australia. Aproape un an au durat, mai exact 10 luni, începându-se din august 2007.

”A fost un proiect atât de mare. Am petrecut atât de mult timp cu serialul încât atunci când ne apropiam de final, a fost cam dulce-amărui. Am muncit atât de mult și nu a fost ca orice alt tip de proiect în care interpretezi personajele, inventezi lucruri și apoi se oprește totul.

ADVERTISEMENT

Acest serial ne-a oferit o senzație specială prin prisma naturii a ceea ce făceam. Sincer, există o parte care va rămâne mereu cu noi. Cred că a lăsat o urmă și există o parte din mine care nu vrea să o lase”, a declarat Jon Seda despre serialul care l-a consacrat, potrivit