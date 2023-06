Sfatul lui Thierry Henry pentru Erling Haaland după finala Champions League! Norvegianul, doar ochi și urechi: „Sunt de acord!”

Fostul internațional francez este de părere că Erling Haaland trebuie să învețe să finalizeze cu dreptul și este convins că dacă va face acest lucru, glumind și spunând că va reuși să înscrie chiar 100 de goluri pe săptămână.

Sfatul lui Thierry Henry pentru Erling Haaland după finala Champions League

Thierry Henry i-a oferit un sfat lui câștigată de Manchester City în duelul cu Internazionale Milano, scor 1-0.

„Un sfat? O s-o spun în direct: cred că în careu nu mai ai ce să înveți, ce faci tu nu mai face nimeni în momentul de față. Dar mai ai de lucrat la jocul cu spatele la poartă și la finalizarea cu piciorul drept.

Dacă înveți să finalizezi și cu dreptul, la felul în care te demarci pe partea stângă, s-a terminat! Vei marca 100 de goluri pe săptămână”, a spus Thierry Henry.

„Sunt de acord!”

sfatul lui Thierry Henry, amintindu-le tuturor că încă este foarte tânăr și că își dorește nespus de mult să progreseze, explicând că în ultimul an a evoluat mult față de perioada petrecută la Borussia Dortmund.

„Sunt de acord! Nu uitați că am 22 de ani. Acum ești mai în vârstă, nu mai joci fotbal. Dar mai sunt atâtea pe care le pot învăța în cariera mea de fotbalist.

Chiar anul acesta am învățat o groază de lucruri noi și este o evoluție atât de mare față de perioada pe care am petrecut-o la Borussia Dortmund. Și este abia primul meu an la City!”, a spus Erling Haaland.

În 53 de meciuri jucate pentru Manchester City în acest sezon, în toate competițiile, Erling Haaland a reușit să marcheze nu mai puțin de 52 de goluri, oferind și 9 pase decisive.

Și pentru naționala Norvegiei lucrurile merg la fel de bine, astfel că Erling Haaland a strâns 23 de selecții, reușind să marcheze 21 de goluri și devenind rapid un titular incontestabil din naționala nordicilor.

