Shinzo Abe, fostul premier al Japoniei, a murit. A fost împușcat în timpul unui eveniment electoral. Medic: ”I-a fost afectată inima”. Update

Japonia este în stare de șoc. Fostul premier a fost dus de urgență la spital, în stare gravă, după ce ar fi fost împușcat.

Politicianul se afla în vestul Japoniei, orașul Nara, acolo unde susținea un discurs în cadrul unui eveniment electoral.

Fostul guvernator al regiunii Tokyo, Yoichi Masuzoe, a scris pe Twitter că Abe este în stop cardio-respirator, un termen folosit adesea în Japonia înainte de declararea decesului, notează .

Sursa citată mai notează că un suspect a fost deja arestat. Ar fi vorba despre un bărbat de 40 de ani. A fost de asemenea confiscată și o armă.

”Fostul prim-ministru Abe a fost împușcat în jurul orei 11:30, ora locală (02:30 GMT) în Nara. Un bărbat, despre care se crede că ar fi atacatorul, a fost arestat. Starea fostului premier Abe este momentan necunoscută”, a spus secretarul-șef al guvernului japonez, Hirokazu Matsuno.

În mediul online au apărut mai multe imagini cu momentul în care Shinzo Abe este împușcat. Se observă cum un bărbat, cu mască chirurgicală pe față, deschide focul din mulțime.

