A murit înecată cu mâncare, dar a salvat o altă viață. Organele unei femei din Sibiu au fost donate pentru transplant

Familia unei femei în vârstă de 50 de ani, care și a ajuns într-o stare critică la spital, a decis să doneze organele acesteia în scopul de a ajuta la salvarea altor vieți.

A murit după ce s-a înecat cu mâncare, dar a salvat o altă viață

, iar procedura de recoltare a organelor a fost efectuată de echipe medicale din București, Cluj și Iași, conform declarațiilor Cristinei Bălău, reprezentantul Spitalului Județean Sibiu, luni.

Operația de recoltare a organelor – ficat, rinichi, cornee și os – a avut loc în ziua de duminică, 28 aprilie 2024, potrivit . Specialiștii din București au prelevat țesut osos, medicii de la Iași au recoltat ficatul și corneea, iar echipa din Cluj a preluat rinichii. După operație, echipele medicale s-au deplasat imediat către centrele de transplant relevante.

Femeia în vârstă de 50 de ani a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu pe 21 aprilie 2024, fiind intubată și ventilată mecanic după ce a suferit o asfixiere mecanică. Starea ei de sănătate s-a deteriorat în timpul investigațiilor, iar din cauza unui hematom intracranian a fost supusă unei intervenții chirurgicale urgente la Secția Neurochirurgie.

„Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu dorește să transmită condoleanțe și mulțumiri familiei îndurerate pentru frumosul gest de a accepta ca pacienta să devină donator de organe, un act medical care cu siguranță va oferi o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu, citată de Turnul Sfatului.

Femeia s-a înecat cu mâncare pe o terasă din Sibiu

Potrivit informațiilor oficiale, femeia de 50 de ani a suferit intoxicația alimentară în timp ce lua masa pe o terasă a unui restaurant de pe strada Școala de Înot în după-amiaza zilei de duminică, 21 aprilie. Trei bărbați, printre care și un voluntar Crucea Roșie Sibiu, au intervenit pentru a-i oferi primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție medicală.

„Prima care a fugit către terasă a fost fiica mea și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că ea nu pleacă așa, de lângă mine, în mod normal. Când am ajuns am ajuns, am văzut o femeie căzută pe jos și zece oameni în jurul ei care se învârteau în jurul ei, agitați. Am spus repede că sunt voluntar al Crucii Roșii și dacă îmi permite să-i ajut. I-am spus cuiva să sune la 112, am ferit mesele din jurul ei și am îndepărtat curioșii cât am putut.

Am întors-o pe o parte și am început să-i eliberăm căile respiratorii. Trei oameni i-am acordat primul ajutor. Toți trei în egală măsură. Unul a ținut-o de cap, altul i-a eliberat căile respiratorii, i-am tăiat sutienul și am dezbrăcat-o de geaca de piele să poată respira cât mai bine. Am încercat să-i facem manevra Heimlich, dar femeia era inconștientă, așa că am așezat-o în poziție de siguranță. A mai venit un medic de la o ambulanță privată, moment în care noi ne-am ferit”, mai arată sursa citată că a povestit Eugen, un sibian, voluntar al Crucii Roșii Sibiu.