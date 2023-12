Și-a pozat copilul, dar a încremenit de spaimă când s-a uitat la fotografie. Ce descoperire a făcut o femeie care a povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare. Oamenii și-au dat imediat cu părerea despre acest eveniment.

A făcut o fotografie fiului său, dar când a observat rezultatul. Ce apărea în imaginea sa. Louise Lenton din Oldway Mansion, Paignton, Devon (Marea Britanie) a dezvăluit ce a pățit când a ieșit la plimbare cu băiatul său.

Era o duminică frumoasă în care micuțul în vârstă de 5 ani învăța să meargă pe bicicletă fără roți ajutătoare. Mândră că cel mic a reușit să se descurce singur a pus mâna pe telefonul mobil pentru a captura momentul prețios.

Nicio secundă nu i-a trecut prin minte că nu va fi deloc cea la care se aștepta. Fotografia l-a prins pe băiatul care se descurcă cu mersul pe bicicletă, dar și o siluetă ciudată care a speriat-o pe femeie.

„Eu și cu partenerul meu ne-am separat, el a ales să plimbe câinii, iar eu am decis să ies la plimbare cu băiatul nostru, care exersa mersul pe bicicletă într-o parcare. Îi place să meargă acolo fiindcă asfaptul e drept.

Îl filmam și îi făceam poze. Abia când am ajuns acasă am observat să la geamul unui conac se afla sileuta unei femei cu haine de epocă. Nu mi-a venit să cred și partenerul meu n-a putut să găsească o explicație. Nu știm ce este.

Atunci când filmam și făceam pozele nu am observat acest detaliu. Abia după ce am folosit efectul zoom am putut observa silueta”, a mărturisit Louise Lenton, potrivit publicației .

Cum au reacționat internauții la imaginea postată de femeie

„Arată ca o doamnă cu coc, cu mânecuțe albe la mânceci. În mod sigur nu este un paznic. Ținuta femeii este în stil victorian. Chiar mi-ar plăcea să știu despre ce este vorba și ce s-a întâmplat”, a mai adăugat femeia din Marea Britanie.

Imaginea a făcut înconjurul lumii și a adunat numeroase reacții de la internauți. Unii consideră că este vorba de o fantomă, în timp ce alții nu par să dea crezare poveștii susținute de această doamnă și spun că este un trucaj.