Problema cu care se confruntă Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei după împăcare: „S-a frustrat mult”

Cei doi foști concurenți de la Puterea dragostei, părinții unui băiețel pe nume Dominic, au trecut recent printr-o scurtă despărțire și, deși s-au împăcat, încă nu au reușit să ajungă la un comun acord în legătură cu motivul de la care a pornit, practic, separarea lor.

Scurta ruptură s-a produs în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când Simina s-a supărat pentru că Alex și-a alocat ceva mai mult timp pentru el, în loc să-l petreacă împreună cu fiul său și cu ea.

Deși i-a spus partenerei sale că nu va sta mult în oraș, fiind plecat la sala de forță, Simina s-a ofuscat atât de tare încât cei doi au luat decizia să stea separați câteva zile.

Simina și Alex Zănoagă de la Puterea dragostei, împăcați, dar cu problema nerezolvată

Alex a preferat să plece la el acasă pentru că nu își dorește ca fiul lor să crească într-un climat tensionat. Zilele în care le-a priit celor doi, căci aceștia s-au împăcat în mai puțin de o săptămână.

Cu toate acestea, Simina Loica a mărturisit că trebuie să găsească urgent o soluție pentru a petrece mai mult timp împreună cu bărbatul ei, fără să ignore însă faptul că și micuțul lor are nevoie de atenție.

Una dintre variante este să-l dea pe Dominic la o creșă, pentru ca părinții să se bucure mai mult unul de celălalt. Simina a spus că a luat în calcul și apelarea la o bonă atunci când amândoi se simt depășiți de sarcinile lor ca părinți.

Frustrările care s-au acumulat între cei doi sunt unele firești, iar ei au conștientizat în cele din urmă că este doar o perioadă a vieții lor, până când fiul lor se va face mai mare.

„În loc să stăm mai mult, el a vrut să meargă la sală”

„S-a frustrat mai mult din cauza că eu merg la sală. Vede că eu am grijă de mine. Ea nu are timp să meargă la salon. Nu are timp să-și facă părul și genele”, a declarat Alex Zănoagă la Teo Show.

„Pe mine mă interesează să am copilul sănătos și fericit. Presiunea și lucrurile astea care mă supun… Trebuie să fac și curățenie… Eu dacă mănânc ceva, trebuie să mănânc pe ascuns. Vine Dominic și-și bagă degetele în orice.

Era o zi liberă. Ai avut tu zilele alea de Revelion, de Crăciun. În loc să stăm mai mult, el a vrut să meargă la sală. Am zis că vreau să merg la sală și eu. Eu voiam să nu meargă la sală deloc”, a spus și Simina, la