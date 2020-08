Simona Gherghe, anunț cu lacrimi în ochi: „ Am ales să vorbesc despre cel mai greu moment din viața mea. Pentru mine a fost o foarte mare suferință”

Simona Gherghe a povestit cu lacrimi în ochi despre cea mai grea perioadă din viața ei. Vedeta a postat un clip pe Instagram unde a vorbit despre momentele în care s-a simțit stigmatizată, în timp ce ascundea o mare durere.

Suferința fostei prezentatoare tv a fost știută doar de ea și soțul ei, însă a luat sfârșit în urmă cu 3 ani, când s-a născut primul lor copil.

Pentru prima dată în ultimii ani, vedeta Antena 1 și-a pus viața pe tavă în speranța că oamenii vor învăța din experiența ei.

Simona Gherghe: „M-am simțit stigmatizată”

Fosta prezentatoare Acces Direct a ascuns, ani la rând, o mare dramă. Jurnalista s-a luptat cu infertilitatea și a fost nevoită să treacă prin clipe greu de înțeles din cauza faptului că nu putea să rămână însărcinată.

Deși a fost nevoită să încerce mai multe tratamente de stimulare ovariană, vizite peste vizite la medicul ginecolog, Simona Gherghe a mărturisit că cel mai mult o dureau întrebările celor din jur în ceea ce privește viitorul ei ca mamă.

În prezent, vedeta Antenei 1 este o femeie fericită, căci a devenit mama a doi copii, care au venit natural, după ce se resemnase că nu poate face copii. Ca să ajungă la acest nivel de mulțumire sufletească, Simona Gherghe a suferit o adevărată dramă.

„ Am primit provocarea să vorbesc despre un moment din viața mea în care m-am simțit vulnerabilă. Sigur, un moment este impropriu spus, pentru că a fost o perioadă mare de timp, un an și jumătate spre doi, atunci când eu și soțul meu ne doream foarte tare un copil și eu nu puteam să rămân însărcinată și în toată perioada asta făceam o mulțime de analize, mergeam la medicul ginecolog de 3,4,5 chiar și 6 ori pe lună, timp în care am făcut nenumărate ecografii, tratament de stimulare ovariană, numărătoare de foliculi, teste de ovulație, așteptarea aia cruntă, pentru că îmi imaginam că am toate simptomele că sunt însărcinată, apoi dezamăgirea pentru că nu rămâneam însărcinată.

Norocul meu a fost că am avut un medic foarte bun care m-a susținut în toată perioada aceasta, dar și soțul meu, care mi-a spus că rămânem împreună indiferent ce se întâmplă.

Și, până la urmă, am rămas însărcinată. Astăzi sunt mamă a doi copii, Ana, care are 3 ani, și Vlad care are un an. Rememorând această perioadă în care m-am simțit stigmatizată, dar să vă spun și de ce, nu procesul a fost atât de dificil, cât reacția oamenilor, întrebarea aia obsesivă: dar tu când faci un copil? hai că trece timpul.

Aproape că nu exista un interviu fără să fiu întrebată despre acest lucru, dar n-am putut să le spun ce mi se întâmplă și nu puteam să vorbesc despre asta.

Pentru mine a fost o foarte mare suferință. Și cumva asta e presiunea pe care societatea o pune pe femei, că te măriți, faci copii, iar dacă lipsește o piesă din puzzle-ul ăsta nu mai ești așa cum ar trebui. Și despre asta vorbesc, de asta am ales să vorbesc, pentru că aceste povești trebuiesc împărtășite.

Și vă rog să păstrați intimitatea unei femei care are peste 35 de ani și nu este mamă. Pentru că niciodată nu știi ce rană ascunde și cât de rău puteți să-i faceți cu întrebarea: tu când o să faci un copil?

Dacă un singur om după ce ascultă mărturia asta a mea o să-și schimbe percepția și o să înțeleagă că trebuie să păstreze bariera aia eu sunt mulțumită.”, a mărturisit Simona Gherghe.

Vedeta a născut doi copii

Simona Gherghe a devenit mamă pentru prima dată în 2018, chiar după ce s-a căsătorit cu Răzvan Săndulescu. Ana Georgia, acum în vârstă de 3 ani, este cea care i-a adus bucurie în suflet vedetei. Ca o surpriză neașteptată, în 2019, fosta prezentatoare a născut cel de-al doilea copil, pe Vlad Ioan, care în mai a făcut un an.