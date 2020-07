Simona Gherghe, despre cel de-al treilea copil. Ce spune fosta prezentatoare Acces Direct și despre revenirea la tv

Simona Gheorghe are doi copii, însă mulți fani au întrebat-o dacă dorește să devină mamă și pentru ce-al de-al treilea copil, iar vedeta le-a răspuns imediat.

De altfel, vedeta a adus lămuriri și despre o posibilă întoarcere în televiziune.

Fosta prezentatoare Acces Direct este foarte sinceră cu admiratorii ei și chiar le oferă răspunsuri la întrebările pe care le primește de la aceștia.

Simona Gherghe, despre alt treilea copil și revenirea la Antena 1

Toată lumea s-a întrebat dacă nu cumva vedeta trustului Intact se pregătește să devină din nou mamă, dat fiind faptul că în mai 2021 va ieși din concediul de maternitate. Fanii așteaptă să o vadă pe micul ecran, însă prezentatoarea tv a dat asigurări că nu se va mai întoarce la cârma emisiunii Acces Direct, lăsându-i locul Mirelei Vaida să modereze în continuare emisiunea.

Simona Gherghe testează terenul și se gândește la un format de emisiune care ar putea să facă audiențe mari, la fel cum s-a întâmplat cu show-ul pe care l-a prezentat ani la rând. Până atunci, ea se bucură de atenția celor mici, vacanțe și dragostea soțului.

Ca răspuns la întrebarea dacă își mai dorește un copil, vedeta Antena 1 a mărturisit că nu-și mai dorește copii, deoarece lucrurile s-au așezat în familia ei așa cum a visat.

„ Nu! Suntem în formulă completă!” , le-a răspuns Simona Gherghe fanilor de pe Instagram, referitor la întrebarea dacă va deveni din nou mamă.

În trecut, fosta prezentatoare a emisiunii Acces Direct a mărturisit că a apelat la serviciile medicale pentru ca minunea de a deveni mamă să se înfăptuiască, însă, până la urmă, miracolul s-a produs natural.

„ Mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro. Mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro…Am rămas însărcinată după mai bine de un an și jumătate de tratament. Și s-a întâmplat când mă hotărâsem să apelez la fertilizarea in vitro…” a mărturisit Simona Gherghe despre încercarea de a deveni mamă pentru prima dată.

Cel de-al doilea copil a venit natural, la fel ca și primul, deși fosta prezentatoare Acces Direct s-a chinuit mulți ani să rămână însărcinată.

Este mama a doi copii

Fosta prezentatoare a show-ului de la Antena 1 a devenit mamă în urmă cu aproape 4 ani. Simona Gherghe s-a căsătorit cu Răzvan Săndulescu în 2018, iar tot în același an a venit pe lume și primul copil al cuplului, o fetiță, Ana Georgia, acum în vârstă de doi ani și jumătate.

În mai 2019, vedeta Antenei 1 a devenit din nou mamă. Ea a născut un băiețel pe care l-a numit Vlad Ioan.