Simona Hapciuc de la Survivor România, pusă la zid de colegi: ”Suntem foarte răi unii cu alții”

Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 a fost pusă la zid de colegii din echipa Faimoșilor, care au venit cu o avalanșă de reproșuri la adresa sa. Blondina a fost extrem de deranjată de atitudinea concurenților despre care spune că sunt răi.

Faimoasa din Republica Dominicană a mărturisit că a primit vorbe foarte urâte din partea colegilor, starea sa sufletească nefiind una foarte bună în prezent. Tânăra se simte dărâmată, dovadă că a început să plângă în timp ce-și spunea supărarea.

Antrenoarea de fitness susține că nu a greșit cu nimic și chiar și-a cerut scuze când a fost cazul, însă nu poate înțelege răutatea pe care o au ceilalți. Simona Hapciuc simte că cedează pe zi ce trece tot mai mult până la finalul Survivor România 2021.

Simona Hapciuc, deranjată de atitudinea colegilor de la Survivor România 2021

De asemenea, Simona Hapciuc a ținut să mai adauge că a venit în jungla dominicană pentru a lupta pentru băiețelul ei, însă nu poate suporta că i se spune că nu este bună pe traseu. Faimoasa nu înțelege de ce echipa sa nu vrea să fie unită, mai ales că mai stau în Republica Dominicană încă 4 luni.

Frumoasa blondină a fost atacată din toate părțile de colegii de la Survivor România, fiind acuzată că este falsă, mincinoasă sau ipocrită, subliniind că toți s-au întors împotriva ei pentru a o vedea eliminată din competiția sportivă de la Kanal D.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte grele. As vrea doar să se înțeleagă că sunt efectiv dărâmată înăuntrul meu. De la începutul competiției nu am greșit absolut deloc nimănui cu nimic, dacă am greșit mereu m-am dus și mi-am cerut scuze și i-am rugat să îmi înțeleagă comportamentul puțin mai impulsiv.

Dar mereu am încercat să îi ajut, am stat, am vorbit cu ei, cu băieții, cu fetele. Asta pentru că sunt foarte inimoasă și vreau mereu să ajut și să nu treacă și alții prin ce am trecut eu. M-au pus la zid și au aruncat în mine cu tot ce au putut ei. M-au făcut ipocrită, falsă, mincinoasă.

Am momente când simt că o sa clachez din punct de vedere psihic pentru că toata lumea devine foarte foarte rea. Singura problema e ca suntem foarte rai unii cu alții și nu înțeleg de ce.

Trebuie să fim o echipă unita pentru că jocul abia a început, mai sunt 4 luni. Ce facem, ne dam în cap unul altuia? Ce e cu răutatea asta?? Mie nu mi-a venit să cred câtă răutate a ieșit din ei. Sunt și eu un suflet, câte să îndur? Ăla mă face într-un fel, ala îmi spune ca nu sunt bună, ală țipă la mine.

Sunt un suflet de femeie, am venit aici să lupt pentru copilul meu să îi ofer o viață mai buna și mi se pare că s-au pus toți băieții în capul meu și vor să îmi dea un șut și să mă arunce în mare”, a declarat Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, potrivit cancan.ro.