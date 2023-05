Simona Pătruleasa, anunț neașteptat. De ce îmbracă din nou rochia de mireasă, la 15 de la nunta cu Sabin Ivanof

Simona Pătruleasa va fi din nou mireasă, la 48 de ani. Anul acesta, în luna iunie, vedeta și soțul său, Sabin Ivanof, sărbătoresc 15 ani de la nuntă. În ce mod au decis să marcheze acest moment special din viața lor.

Simona Pătruleasa, mireasă la 48 de ani. De ce îmbracă vedeta rochia albă

Simona Pătruleasa, în vârstă de 48 de ani, va îmbrăca din nou rochia de mireasă. sărbătoresc anul acesta 15 ani de la nuntă. Astfel că, vor să marcheze momentul așa cum se cuvine.

Vor pleca într-o vacanță în Capri, dar nu singuri, ci însoțiți . Ea va avea ocazia să fie de față atunci când părinții săi vor reface poza de la nuntă, acesta și fiind motivul pentru care prezentatoarea va purta rochia albă.

„O să mergem și în vacanță în iunie, cred. Împlinim 15 ani de când ne-am căsătorit și mergem acolo în Capri, unde ne-am căsătorit. Am mai fost după nuntă, la un an. După aceea, am mai fost la 10 ani și mergem acum, după 15 ani.

Este locul meu preferat din toată lumea, din tot ce am văzut până acum. (…) Vreau să refac poza de la nuntă. Am rochia de acum 15 ani și vreau să mă îmbrac cu ea și să refacem poza de acum 15 ani.

Să vedem, sper să îmi iasă. Sper. Rochia există, îmi vine bine, pentru că am probat-o. Deci sper să fie frumos.”, a declarat vedeta pentru . În plus, știrista de la Kanal D a adăugat că de 12 ani, de când sunt părinți, ea și Sabin nu au plecat niciodată în concediu fără Ingrid.

Simona Pătruleasa o susține pe Andreea Marin

Totodată, declarațiile anterioare au fost făcute de Simpna Pătruleasa la Gala Atipic Beauty, a cărei amfitrioană a fost Andreea Marin. Cele două vedete au fost prietene la cataramă în trecut, dar un scandal între Ștefan Bănică Jr. și Sabin Ivanof le-a îndepărtat.

În prezent, au redevenit apropiate, iar Simona Pătruleasa o susține de fiecare dată când are ocazia pe Andreea Marin.

„E al doilea an când vin iar la evenimentele Andreei, mai mereu vin. Și vin de ani de zile. Am venit cu mare drag, pentru că anul trecut am fost impresionată de ceea ce am văzut. Știam că face asemenea lucruri, știam.

Știm cu toții de ce este capabilă și ce poate să organizeze, dar am fost copleșită și impresionată de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Și i-am spus că și anul acesta voi fi alături de ea”, a dezvăluit Simona Pătruleasa.