Situație disperată pentru Nicoleta Voicu, fosta iubită a lui Gheorghe Turda. Riscă să ajungă în stradă

Nicoleta Voicu, fosta iubită a lui Gheorghe Turda, trece prin momente destul de dificile. Pandemia a afectat-o serios din punct de vedere financiar.

În ultima vreme, cântăreața de muzică populară stă prost cu banii și, colac peste pupăză, și oamenii pare că se îndepărtează de ea.

De când s-a despărțit de Gheorghe Turda, Nicoleta susține că parcă este blestemată. S-au înmulțit problemele de sănătate, problemele cu banii, iar în ultima vreme nici prietenii nu mai sunt alături de ea.

Nicoleta Voicu (ex-iubita lui Gheorghe Turda), probleme cu banii și cu oamenii

Vedeta are o rată de 800 de lei la casa pe care și-a achiziționat-o prin bancă. Se străduiește în fiecare lună să facă eforturi mari pentru a plăti această sumă, care pentru mulți s-ar putea să nu pară una imposibilă.

Pentru artistă, acești bani nu sunt la îndemână cum ar crede mulți oameni. Doar ea știe cum face rost de bani pentru a nu ajunge în stradă.

Muziciana a mărturisit într-o emisiune de televiziune că nu înțelege de ce i se întâmplă numai nenorociri și speră ca într-o bună zi să își revină.

„Am 800 de lei pe care îi am, nu-i am, eu trebuie să fac rost de ei. Este riscul oricărui om și inclusiv al meu. Trebuie să muncesc, nu doar că am această rată la bancă”, a mărturisit Nicoleta Voicu pentru .

Pentru celebra artistă, nici viața sentimentală sau prieteniile nu mai sunt ce au fost. Și la capitolul amoros spune că e pândită de ghinion.

Nu are noroc nici în dragoste

„Sunt urmărită din umbră! Nu știu ce se întâmplă. De unde relație, nu pot avea iubit! Apare nu știu cine, dar apoi dispare, nu mă mai vrea. Chiar și unii colegi dispar, nu mai sunt prietenii mei. Se depărtează de mine…”, a adăugat Nicoleta.

Nicoleta Voicu a intrat în atenția publicului după ce a devenit partenera Gheorghe Turda.

Ultimele apariții televizate ale cântăreței au scos la iveală o serie de dedesubturi despre fosta relație cu Turda, dar și necazurile personale ale artistei.

Nicoleta Voicu a avut neînțelgeri și cu persoanele din familia ei. Multe dintre ele s-au rezolvat, iar relația cu mama și fiul ei au devenit ceva mai suportabile după ce cântăreața a trecut printr-o cumpănă mare cu sănătatea.