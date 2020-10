Situație fără precedent! Alegerile din Moldova Nouă, anulate. Când este programat noul tur de scrutin

Biroul Electoral Central (BEC) a decis anularea alegerilor pentru funcţia de primar al oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin şi reluarea scrutinului în data de 11 octombrie, după ce s-a constatat nulitatea candidaturii primarului Constantin Torma, care a obținut 48,42% din totalul voturilor exprimate.

UPDATE: Constantin Torma susține că adversarii politici se folosesc de o hotărâre judecătorească pentru a-l „asasina” din punct de vedere politic. Totodată, edilul contestă decizia BEC și speră să își ducă la bun sfârșit mandatul câștigat în urma alegerilor din 27 septembrie.

„Foștii mei colegi și camarazi liberali au mai încercat la început de campanie electorală să mă excludă din competiția electorală și au reușit printr-o hotărâre a instanței să mă elimine, dar noi am complinit acele lipsuri, două semnături care erau de formă, nu de fond și am reușit să intrăm în competiție undeva în a opta sau a noua zi. Ulterior, parcurgând toți pașii până la finalul campaniei electorale, cetățenii orașului Moldova Nouă au decis care va fi viitorul primar prin vot și am reușit să câștig alegerile locale.

BEC și-a declinat competența în a decide cine e sau nu e candidat la Moldova Nouă, prin hotărârea nr. 90, iar acum, la final, după ce am reușit să câștig alegerile, au luat din nou în discuție în urma unei contestații a PNL faptul că am candidat corect sau incorect.

Din punctul nostru de vedere, Biroul Electoral de Circumscripție a respectat legea, ca atare am fost verificat și de alte instituții, am apărut pe buletinul de vot nu doar la voința Biroului Electoral de Circumscripție și lucrurile au părut a fi în normalitate.

Este ciudat că în aceeași situație erau și candidații la consiliul local. PNL a contestat doar candidatura mea, nu și a colegilor. Se dorește asasinarea mea politică. Vom face constestație și sper la o decizie corectă, să pot duce mai departe mandatul”, a declarat primarul orașului Moldova Nouă la Antena 3.

În comunicatul dat publicității în cursul zilei de joi, 01 octombrie se arată că Biroul Electoral de circumscripţie Moldova Nouă a admis candidatura acestuia, deşi Tribunalul Caraş-Severin o respinsese anterior, pe motiv că documentul nu purta semnătura liderilor locali ai PSD și Pro România, în conformitate cu prevederile legale.

Decizia vine ca urmare a sesizării depuse de PNL Caraş Severin şi PNL Moldova Nouă cu privire la o posibilă fraudare a procesului electoral în 11 secţii de votare din localitate. Totodată, liberalii reclamă faptul că Adrian Constantin Torma a intrat ilegal în cursa electorală, din moment ce candidatura sa a fost respinsă inițial prin decizie judecătorească.

BEC anulează alegerile din Moldova Nouă și mandatul de primar al lui Adrian Torma

„Biroul Electoral Central constată că domnul Torma Adrian Constantin a candidat pentru funcţia de primar al oraşului Moldova Nouă cu toate că, prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în temeiul art. 54 din Legea nr. 115/2015 şi care beneficiază de autoritate de lucru judecat, candidatura sa fusese în mod definitiv respinsă pentru neîndeplinirea în mod cumulativ a condiţiilor legale.

O atare participare a Alianţei Electorale PSD-Pro România în competiţia electorală a fost posibilă ca urmare a faptului că acest competitor electoral a insistat şi a obţinut admiterea candidaturii domnului Torma Adrian Constantin pentru funcţia de primar al oraşului Moldova Nouă la alegerile locale din anul 2020 după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi cu ignorarea efectelor acesteia, cu încălcarea vădită a prevederilor art. 54 din Legea nr. 115/2015 şi fără îndeplinirea condiţiilor legale pentru a putea candida până la data de 18.08.2020, când s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor”, a transmis Biroul Electoral Central.

Reacția PSD Caraș-Severin: „Dacă s-ar relua alegerile și Adrian Torma ar mai candida de zece ori, tot el va câștiga la Moldova Nouă”

„Decizia Biroului Electoral Central a fost o bombă atomică. Așa ceva nu s-a întâmplat încă în ultimii 30 de ani în România, ca după ce cetățenii au hotărât cine să le fie primar, Biroul Electoral Central să decidă reluarea alegerilor, în 11 octombrie, dar fără candidații PSD.

E o bombă atomică, dar această decizie poate fi atacată în instanță. Dacă lui Adrian Torma nu i se mai oferă șansa să candideze este stupefiant. Dacă s-ar relua alegerile și Adrian Torma ar mai candida de zece ori, tot el va câștiga la Moldova Nouă.

Nu cunosc motivarea, dar cred că se face referire la decizia aceea de dinainte de alegeri prin care Adrian Torma și candidații PSD – Pro România își pierduseră dreptul de a candida. Trebuie să-l susținem pe Adi, nu trebuie să-l lăsăm singur”, a declarat prim-vicepreședintele PSD Caraș-Severin, Luca Mălăiescu, potrivit expressdebanat.ro.