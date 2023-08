Smiley, apariție de senzație într-un loc foarte aglomerat din București. Oamenilor nu le-a venit să creadă când au văzut

Smiley a bifat într-un loc foarte aglomerat din București. Oamenilor nu le-a venit să creadă când au văzut. Prezentatorul de la Românii au talent a postat dovada chiar pe paginile sale de socializare.

Smiley, surprins într-o zonă cu multă îmbulzeală, în Capitală. Multe persoane și-au dat coate când au realizat lângă cine stau

Smiley, pe numele său din buletin Andrei Tiberiu Maria, a fost surprins într-o zonă cu multă îmbulzeală, în Capitală. Multe persoane și-au dat coate când au realizat lângă cine stau. Vedeta de la Pro TV a călătorit cu transportul în comun.

Renumitul artist și-a lăsat mașina în parcare și a intrat la metrou, unde a avut de filmat o campanie la o băutură răcoritoare. Chiar și așa originar din Pitești a fost apreciat pentru gestul său pentru că a dat dovadă de modestie.

„Am fost la metrou și mi-a plăcut. La ce stație coborâm azi?”, a scris soțul moderatoarei Gina Pistol pe social media, unde a publicat o imagine în timp ce stă pe scaunul din metrou și privește într-o parte.

„Am văzut expoziția de pe linia M2. Eu zic să mergeți și voi să vedeți lucrările. Aveți timp până pe 15 septembrie”, a completat Smiley pe contul personal de , în dreptul unei poze în care aleargă pe peronul de la metrou.

Smiley, proiecte de bandă rulantă

Smiley este un artist complet care are proiecte pe bandă rulantă. Pe lângă cariera muzicală vedeta are contract cu postul de televiziune Pro TV unde prezintă Românii au talent și face parte din juriul de la Vocea României.

În plus, cântărețul este activ pe social media, are contracte de imagine și desfășoară numeroase activități cu propria casă de producție. Are mai mulți artiști semnați, printre care se numără Feli Donose sau Mira.

Știe să facă spectacol și are concerte atât în țară, cât și în străinătate. Nu este de mirare că este unul dintre cei mai bogați artiști români. Are o avere impresionantă, o casă frumoasă în Cernica și conduce mașini de lux.

Mai mult, Smiley este acționar la mai multe firme și muncește enorm pentru lucrurile pe care și le dorește pentru sine, dar și pentru familia sa. Din luna mai este căsătorit cu Gina Pistol și din martie 2021 este tatăl unei fetițe pe nume Josephine.