Snoop Dogg se lansează în industria... fast-food! Rapperul american va vinde hotdogi cu numele său

Snoop Dogg pare interesat să-și lanseze propriile sale produse de tip fast-food, iar pintre acestea se remarcă, de departe, hotdogii intitulați cum altfel decât snoop-doggs.

Avocații rapper-ului în vârstă de 50 de ani au solicitat în decembrie anul trecut înregistrarea unei mărci cu denumirea snoop-doggs. Reprezentanții legali ai acestuia au făcut toate demersurile la Oficiul de Brevete și Mărci din Statele Unite nu doar pentru hot-dog. Vrea să scoată alte preparate consumate de publicul larg.

Printre acestea se numără o serie de rețete cu diferite tipuri de cârnați, știut fiind faptul că Snoop Dogg este pasionat de industria culinară.

Snoop Dogg se apucă de fast-food

nu și-a înființat deocamdată compania de fast-food. O va face în viitorul apropiat, potrivit

Acesta este doar unul dintre proiectele care au legătură cu mâncarea. Artistul a fost inspirat să-și spună cuvântul și în această zonă de către Martha Stewart, partenera care i-a schimbat complet felul de a gândi, axându-se pe tot ce înseamnă lifestyle în ultima perioadă.

Snoop Dogg a dovedit că este un om de afaceri polivalent, odată cu lansarea propriei sale companii de canabis, „Leafs by Snoop”. Pe lângă asta, a scos și cartea „From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen” în anul 2018.

În 2020, artistul american a scos pe piață și o linie de băuturi alcoolice, „Indoggo Gin”. Are și propriul vin, denumit „Snoop Cali”.

Cântărețul este de mai mulți ani interesat să pătrundă pe piața fast-food. În anul 2016, acesta a învățat în show-ul Jimmy Kimmel Live cum se fac hotdogii. De atunci i s-a pus pata pe acest produs consumat la scară largă.

A promovat dintr-o pură eroare o comună din România

Calvin Cordozar Broadus Jr., pe numele din buletin, cunoscut sub numele de scenă Snoop Dogg este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică rap, actori, compozitori și producători muzicali din lume.

Snoop Dogg a ieșit în evidență atât ca artist solo, cât și printr-o serie de featuring-uri notabile. A cântat de-a lungul anilor împreună cu Daddy Yankee, Wiz Khalifa, R. Kelly, Ludacris, 50 Cent sau Pharrel Williams.

Rapperul american are o relație cu totul specială cu România, după ce în anul 2016, a dat tag din greșeală comunei Bogata din județul Mureș. El se afla atunci, de fapt, în Bogota, Columbia. În urma acestei gafe, artistul s-a gândit serios să promoveze satul din România, creându-se o adevărată isterie la acea vreme.