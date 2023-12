Soluția inedită găsită de doi români pentru a nu plăti chirie sau impozite! Au văzut și toată lumea

O viață pe drumuri, plină de satisfacții, fără chirie, fără impozite mari. O familie de români a găsit soluția pentru ceva ce sună, pentru majoritatea, ca fiind ceva ideal.

Cum au scăpat de chirie stând la hotel, mai ieftin și cu confort sporit

Daniel George și soția sa, o familie de români, locuiesc de trei ani deja doar prin hoteluri. Iar asta, deși pare ciudat, le-a adus economii importante. Și nu au satisfacții doar pe parte financiară, ci și pe cea a confortului, explică bărbatul, citat de .

”Înainte de a începe să călătorim în mod constant, cheltuiam aproximativ 36.000 de dolari pe chirie pe an – 1.500 de dolari pe lună de persoană. Am locuit în zona golfului San Francisco din 2018 până la jumătatea anului 2020 și în orașul New York până la începutul lui 2021. Am cheltui aproximativ 200 de dolari pe utilități în fiecare lună.

Să ne-a costat în medie mai puțin de 150 de dolari pe noapte în ultimii trei ani. În orașele scumpe, uneori plătim până la 300 de dolari, în timp ce în orașele mai ieftine, dăm mai puțin de 100 de dolari pe noapte. Costurile cu mâncarea și alte cheltuieli sunt similare cu ce cheltuiam înainte de a începe să călătorim.

Niciunul dintre noi nu gătea, așa că obișnuiam să mâncăm în oraș sau să comandăm mult. Stând la hotel constant avem avantaje. Oferte la apartamente de lux, mic dejun gratuit zilnic și acces la saloane cu gustări și băuturi, acces la săli de sport, piscine, saune și spa-uri. Nu am fost nevoiți să curățăm camerele, să schimbăm lenjeria de pat sau să aruncăm gunoiul de ani de zile”, a precizat bărbatul.

Românii au scăpat și de impozitul pe profit din SUA

Daniel susține că anul trecut a locuit 335 de zile în străinătate, așa că nu a mai fost obligat să plătească . Asta deoarece a stat în SUA mai puțin de 31 de zile, iar legea americană este clară cu privire la această situație.

”Câștigăm aproximativ 16% din costurile noastre de cazare direct din punctele hoteliere. Folosind sistemul de puncte, la opt luni de costuri hoteliere primim aproximativ două luni gratuite.

Costul nostru total pentru cazare pentru un an este de aproximativ 36.000 de dolari. De asemenea, câștigăm 100.000 de puncte în plus la fiecare două luni prin deschiderea de noi carduri de credit.

Debităm costul hotelurilor noastre pe aceste carduri. Folosim mai ales punctele pentru a zbura la clasa business pe toate zborurile pe distanțe lungi sau camerele de hotel. Singura noastră adresă legală de rezidență permanentă este a părinților soției mele. Acasă.

Este locul în care petrecem o lună din an în timpul sărbătorilor, păstrăm unele dintre lucrurile noastre și primim corespondența și facturile. Nu stăm nicăieri mai mult de o lună sau două. Primim vize de nomazi digitale atunci când este posibil, care ne scutesc de plata taxelor locale”, mai spune bărbatul, conform sursei citate.