Şorici gratis la Rânca, turiştii au făcut coadă. Un porc de peste 200 kg a fost sacrificat chiar pe pârtie

La Rânca s-a desfăşurat în această săptămână Festivalul Ignatului, punctul culminant al evenimentului fiind sărbătoarea tăierii porcului, cu festivităţi întinse pe parcursul a două zile, sâmbătă şi duminică.

Vremea nu a ţinut cu turiştii, a plouat în loc să ningă

Festivalul Ignatului a cuprins concursuri gastronomice și expoziții culinare în care s-au comercializat produsele tradiționale.

ADVERTISEMENT

Şi în acest an, evenimentul central l-a constituit sacrificarea porcului de Crăciun, chiar la baza pârtiei. Pentru a-i îndestula pe sutele de turişti prezenţi la Rânca , pârlit cu paie – ca pe vremuri, după care bucătarii au gătit carnea chiar la faţa locului, în ceaune mari aşezate pe pirostrii.

A urmat pomana porcului, iar cum şoriciul s-a dat gratis zeci de persoane s-au aşezat la coadă pentru a-l obţine.

ADVERTISEMENT

În schimb, celelalte preparate au fost contra cost, dar au avut şi ele căutare, în ciuda faptului că .

Pofticioşii au putut gusta şi carne la garniţă sau jambon preparat după reţete vechi. “Este lăsat la maturat o lună și jumătate în condimente. Cel mai gustos este dacă îl păstrăm cam un an. Un jambon are peste zece kilograme. Am pus un leu bucătura. Dar așa simbolic, că oamenilor le dăm să guste și leul să ni-l dea la anul”, a spus un producător, citat de .

ADVERTISEMENT

Vremea nu a ţinut cu turiştii, care sperau să ningă, dar chiar şi aşa aceştia s-au bucurat de spectacolele care au însoţit festivalul, şi s-au delectat cu vin fiert şi mâncare bună.

“Chiar dacă a plouat și nu a nins, oamenii au petrecut cu noi, la pomana porcului, la spectacol. Sperăm ca va ninge duminică pentru că festivalul va continua”, a declarat cabanierul Constantin Pănescu.

ADVERTISEMENT

Între concerte, s-au remarcat cel al lui Tavi Colen Band, care a încheiat seara de sâmbătă, în timp ce pentru duminică este aşteptat Dan Helciug şi Spitalul de Urgenţă.