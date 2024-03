„Alb-albaștrii” au câștigat cu Petrolul Ploiești și sunt calificați matematic în play-off cu două etape înainte de sfârșitul sezonului regular. Ștefan Baiaram, Jovan Markovic și Alex Mitriță i-au plăcut lui Sorin Cârțu la Universitatea Craiova pe stadionul „Ilie Oană”.

Sorin Cârțu a dezvăluit cine i-a plăcut la Petrolul – Craiova 2-3. „E și victoria lui Zacuschi Petev”

Sorin Cârțu a pus lupa pe evoluția Universității Craiova cu Petrolul Ploiești și dezvăluie cine sunt jucătorii preferați. Ștefan Baiaram și Jovan Markovic au marcat pentru „alb-albaștrii”, iar „ .

Evoluția l-a mulțumit pe Sorin Cârțu, exceptând faza golului primit în prelungirile primei reprize. Acesta a analizat și defensiva lui Ivailo Petev și spune ce ar trebui să facă tehnicianul bulgar în această situație.

„Am văzut în sfârșit o Universitatea care mi-a plăcut. Excepție ultimul minut din prima repriză și începutul reprizei a doua. Iar am comis-o de la 2-0, mă gândesc că au rupt blestemul. Nu înțeleg, nu am nimic împotriva apărării la faza fixe, cum nu am nimic cu marcajul om la om.

Sunt alegerile antrenorului și pentru mine sunt bune ambele. Sunt niște situații cum este la Universitatea Craiova, nu este o echipă de talie față de Ploiești. La momentul ăla erau doi, trei jucători la care trebuia să fie o atenție sporită. Niciodată nu o să vină să stea acolo unde îi aștepți. O să își ia adâncime, iar după vin cu elan.

Dacă ai o înălțime mică și mai vine cineva cu elan la tine este clar că pierzi duelul respectiv la cap. Huja și Irobiso trebuiau marcați strict. Sunt jucători înalți și cu săritură bună la cap, făceai o zonă mixtă și ceilalți așteptau în zonă. Era o chestie care poate salva situația”, spune Cârțu.

„A avut un atacant cum nu a mai avut în teren. Mitriță a fost sclipitor”

Ștefan Baiaram a înscris o „dublă” cu Petrolul Ploiești și este așteptat să redevină unul dintre oamenii de bază din Bănie. De altfel și Jovan Markovic este unul dintre remarcații lui Sorin Cârțu la Universitatea Craiova.

„Când am văzut că la pauză a fost 2-1 am fost sigur că în repriza a doua o avem groasă cu Petrolul. Bine că și-au revenit, trebuie remarcat și bravo lor că au trecut peste 2-2.

Craiova a avut un atacant cum nu a mai avut în teren, o prestație pe care o așteptăm de mult timp de la Markovic. Tot ce trebuie să joace un atacant. Modul în care a construit faza la golul 2 ne-a încântat. Ca să nu spunem că este o întâmplare trebuie să fie și recidive, are calitate.

„Este și victoria lui Zacuschi Petev”

Mitriță a fost sclipitor și determinant, lui Baiaram i-a dat pasa cu gol cu tot. A fost impecabil, mă bucur de revenire și în primul rând de Markovic și Baiaram. Înseamnă că este o ascensiune la Baiaram după patru, cinci luni de accidentare pe care le-a avut.

La victorie întotdeauna participă și antrenorul, nu doar jucătorii. Este și victoria lui Zacuschi Petev. Până acum a fost prețul pe care l-am plătit cu meciurile proaste și acum ne retragem. Ești în play-off, ai terminat cu presiunea, deși este un obiectiv mic.

Ai niște partide în care joci cu Rapid, care este sub presiune. Tu nu ești stresat de rezultat, trebuie să ai o altă stare de spirit cu Rapid și FC U”, a spus Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, pe site-ul .