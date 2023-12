Sorin Cârțu a identificat punctul slab al Craiovei: „Nu e ceea ce trebuie!”

În acest context, cel mai recent exemplu fiind egalul cu UTA Arad, scor 2-2, Sorin Cârțu vorbește despre cea mai mare problemă a Universității Craiova: axul central. Mai exact lipsa fotbaliștilor de valoare din lotul Craiovei pe anumite posturi cheie.

Sorin Cârțu a identificat punctul slab al Craiovei

”Nu știu dacă am văzut echipă mai masochistă ca ai noștri. Problema mare , am spus, vreau să o văd rezolvată pentru meciurile următoare. Joci cu Farul, vine Steaua, joci la Sepsi. Program foarte greu”, și-a început discursul Sorin Cârțu.

Cea mai mare problemă a Universității Craiova rămâne axul central și lipsa soluțiilor în apărare, ceea ce arată lipsa unei campanii de transfeuri reușită. ”Gândește-te ce însemnau punctele în meciurile ăstea foarte accesibile.

Ceea ce la întrebarea ta, vreau să văd întotdeauna, e o regulă nu simplă, cât se poate de eficientă, axul central, portarul serios, fundașii centrali, mijlocașul central defensiv. Mai departe meci pe cel care organizează jocul. Nu este la noi această coloană, ceea ce trebuie să fie, acest ax.

Obiectiv, trebuia să ne gândim și la asta cu accidentarea fundașilor centrali și incapacitatea de a alinia mereu fundași centrali de care te simți și tu mai în siguranță. Cu continuitate în joc, foarte mulți acolo au apărut, Silva după nu știu ce accidentare,

Screciu după accidentare și face întindere. Apare acolo Crețu care are mari deficiențe în zona de fundaș central. El aleargă foarte mult, e darnic în ceea ce înseamnă evoluție în teren, dar face niște greșeli aproape imparabile”, a completat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul mare antrenor și jucător al Craiovei a continuat criticile la adresa fundașului Alexandru Crețu. Așadar, Universitatea Craiova ar trebui să transfere de urgență mai mulți fundași centrali de valoare, pentru că în lipsa titularilor, care sunt accidentați, echipa va avea foarte mult de suferit. Asta, mai ales că oltenii speră în continuare că vor termina cel puțin pe locul secund.

”A dat peste minge și cu UTA, de asta spun, trebuie să avem o siguranță a axului central, mijlocașul central. Am fost mereu, am susținut, vara trecută când a venit Balint, l-am cicălit, am insistat și în discuțiile așa, să-și caute un fundaș central, pentru că Mateiu este un jucător pe care tu te bazezi, dar nu are o continuitate.

E bine să aibă și o concurență, e jucător bun pentru Universitatea Craiova, dar nu de o chestie din asta să te bazezi meci de meci, să fie ceea ce trebuie. Acum am început să regret că nu este Mateiu în teren, practic mă contrazic la niște discuții pe care le-am avut”, a explicat Sorin Cârțu în direct și exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

