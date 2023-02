Sorin Cârțu susține că are probleme de sănătate de la vaccinul COVID-19: „Dacă nu eram angajat, nu l-aș fi făcut”. Ce spune despre pandemie: „Totul a fost premeditat”

În vârstă de 67 de ani, Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani. Oficialul echipei din Bănie, care crede în teoria conspirației privind pandemia, este de părere că vaccinul COVID-19 i-a slăbit sistemul imunitar

Sorin Cârțu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI când , ambii jucători ai „juveților”, fiind accidentați. a lăsat pentru un moment fotbalul deoparte și a vorbit despre problemele de sănătate din ultimii ani, fiind convins că vaccinul COVID-19 i-a atacat sistemul imunitar.

„Nu înțeleg cum putea să intre lumea la pușcărie, că instigă la violență, când spuneau unii că e un virus făcut de om, iar acum să le dai dreptate ălora.

Nu se ia niciun fel de măsură! Ce-a făcut, mă, a plecat cu eprubeta în buzunar la întâlnire?! De doi ani, sunt mai slăbit în privința sistemului imunitar. De la vaccin. Dacă nu eram angajat la club și prin natura meseriei, nu aș fi făcut vaccinul”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit .

Sorin Cârțu, convins că totul a fost premeditat: „Să accept că un șobolan se suie pe un liliac și se îmbolnăvește toată planeta?”

Totodată, Sorin Cârțu este un adept al teoriei conspirație și consideră că pandemia de coronavirus a fost premeditată. „Eu cred că totul a fost premeditat. Ce vreți? Să accept că un șobolan se suie pe un liliac, fac dragoste și se îmbolnăvește toată planeta?

N-am avut atâtea răceli și boli cât am avut în ultimii 2-3 ani”, a spus Sorin Cârțu, potrivit sursei menționate. Speriat de cutremurele care s-au petrecut în zona Olteniei, Sorin Cârțu a precizat că a dormit în autocar de teama dezastrului.

„Toate cutremurele le-am prins în casă, mai puțin ăla din 1977, eram pe stradă. Cel din 1986, l-am prins la hotel București, în Capitală, pe Calea Victoriei. Aveam meci cu Dinamo a doua zi. Eram cu Irimescu în cameră, am rămas pironiți. Am coborât toți jucătorii și am dormit noaptea în autocar! Am jucat cu Dinamo și-am egalat la unu în minutul 90.

Altul, urât, m-a prins în hotel la Ploiești, la «Prahova». M-a «spart» ăla, teribil. Apoi a fost unul prin 1999 sau 2000, la un hotel în Sfântu Gheorghe. Ăsta de acum m-a prins în casă, s-a mișcat un pic. Nu mi-a fost frică, nu am avut timp de așa ceva.

Mi-e frică de moarte, da, mai ales să te și chinui. Mă uitam și la ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Și la cei prinși și morți sub dărâmături, și la cei salvați, vă dați seama ce chin și pe ei, vor fi marcați pe viață”, a mai spus președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu a oferit detalii despre Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram

Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre starea de sănătate a lui Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram, ambii accidentați. „(n.r. – Baiaram poate juca? ) Nu, în niciun caz. D-abia a început o alergare ușoară. Momentan nu se forțează foarte mult cu el. Cred că atunci când va începe play-off-ul vom apela la el.

Ieri m-am întâlnit cu Bancu pe la club și arată foarte bine și piciorul și musculatura, nu are o atrofiere. Mai are până să înceapă să alerge, dar e bine ca mișcare și ne dă o încredere pentru viitor apropiat, nu îndepărtat”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicușor Bancu a făcut un pas important spre revenirea la Universitatea Craiova. Căpitanul oltenilor și-a reluat antrenamentele pe teren. Pier Paolo Mariani, medicul care l-a operat pe fundașul stânga, a efectuat mai multe controale medicale și i-a dat aprobarea lui Bancu de a reveni la antrenamente.