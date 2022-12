Soția lui Nosfe stârnește noi emoții pentru fanii solistului. Ce imagini a făcut publice Mădălina Crețan 

Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, a făcut publică, pe rețelele de socializare, o imagine emoționantă cu solistul, care a murit în luna octombrie. Fanii au rămas plăcut impresionați, inclusiv foști concurenți de la emisiunea ”Chefi la Cuțite”, la care cântărețul a participat.

Soția lui Nosfe, imagine emoționantă cu artistul: ”Aș alege să păstrez durerea doar ca să nu pierd amintirea…”

Mădălina Crețan a postat pe Instagram o fotografie în care apare cu Nosfe și câțiva concurenți de la ”Chefi la Cuțite”, cu care ea și soțul său s-au împrietenit pe parcursul implicării în competiția culinară.

Lângă imagine, tânăra a atașat și o descriere ce a mișcat pe toată lumea.

”Și dacă timpul ar estompa durerea, dar odată cu ea ar estompa și amintirea, aș alege să păstrez durerea doar ca să nu pierd amintirea…”, a scris partenera lui Nosfe.

Amicii lui Nosfe din sezonul 10 al Chefi la Cuțite și-au amintit de fotografie și au lăsat comentarii de nostalgie. Cu toții au remarcat amuzamentul artistului.

”Doamne, cat am mai ras in ziua aia cu voi. Imi amintesc ca am si zis: “va multumesc, am avut nevoie de asta. Nu am mai ras asa de ani de zile, ras cu lacrimi, fara sunet.

Revizitez amintirea asta des si parca pot sa va cuprind pe toti, din nou. Te pup @sotiedeartist 🤍”, a comentat Brigitta.

Nosfe și Mădălina Crețan s-au numărat în acest an printre participanții de la Chefi la Cuțite. Nosfe a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, iar partenera lui din cea a lui Cătălin Scărlătescu.

Cei doi soți nu au reușit să ajungă până în finală, dar au lăsat în urma lor o impresie plăcută. Nimeni nu se aștepta, însă, la ceea ce s-a întâmplat după eliminarea lor.

De ce și cum a murit Nosfe

Nosfe a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când Ea l-a găsit fără suflare în casă și deși a sunat la ambulanță,

Înainte de a se stinge din viață, Nosfe a susținut un concert. Avea doar 37 de ani, iar pe lângă soț, era și tatăl unei fetițe de doar 7 ani.