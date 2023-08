Ștefan Mandachi dă de pământ cu serviciile de pe aeroportul Otopeni: „O cârpitură comunistă, învechit, nepractic”

Ștefan Mandachi, un cunoscut afacerist, pasionat de călătorii, și a vizitat implicit toate aeroporturile capitalelor. Ca acum să fie de-a dreptul siderat de condițiile aeroportului Otopeni.

Ștefan Mandachi, experiență de coșmar în aeroport. Afaceristul, șocat la întoarcerea în țară

povestește cu lux de amănunte experiența șocantă prin care a fost nevoit să treacă la întoarcerea în țară. După cele trei ore de zbor traumatizante, pentru Ștefan Mandachi a urmat un alt coșmar odată ajuns pe aeroportul Otopeni.

„Joi am revenit cu Tarom din Olanda. Căldura din avion era ca în hamamul din Antalya, 34 grade, timp de 3 ore. N-a mers 1 minut aerul condiționat. Întârzierea de o oră nu se mai pune, în care am stat ca chipsurile Pringles, fără un strop de apă”, și-a început el povestirea pe contul său de Facebook.

Ștefan Mandachi, dezgustat de serviciile Aeroportului Henri Coandă: „Cucoana de la dispecerat te înjură și refuză să-ți deschidă bariera, deși ai plătit”

De la servicii, aspect, modul în care a fost tratat de angajații aeroportului și până la prețul exorbitant plătit pentru parcare… toate acestea l-au șocat de-a dreptul.

„De departe cel mai înapoiat aeroport din Uniunea Europeană este Otopeni. Am fost în toate aeroporturile din capitalele Europei iar la noi e un talmeș- balmeș, o cârpitură comunistă, învechit, nepractic. Serviciile? Nu prea există. De pildă, cucoana de la dispecerat te înjură și refuză să-ți deschidă bariera, deși ai plătit”.

Ștefan Mandachi clasează Aeroportul Henri Coandă primul pe lista rușinii. I se pare inadmisibil ca un aeroport principal al unei țări membră a Uniunii Europene să prezinte condiții jalnice de funcționare.

„Aeroportul este poarta prin care intră cei mai mulți investitori, turiști, sportivi, diplomați, e locul în care faci cunoștință pentru prima dată cu România. Intrarea în țară este o rușine”, a continuat afaceristul.

Ștefan Mandachi, sumă exorbitantă pe bonul de parcare: „Doușcinci de milioane”

Iar dezamăgirea cea mai mare, abia acum urmează. Pentru șase zile de parcare a fost nevoit să scoată din buzunar o sumă exorbitantă și, spune el, nici pe Champs Elysees nu l-ar fi costat atât.

„Preț parcare 2580 lei! Doușcinci de milioane! Am crezut c-am ajuns la Chișinău unde 1 leu moldovenesc e 0,26 roni. Dar nu. E la București. Mă frec la ochi. În capătul parcării e scris prețul. 100 lei pe zi. Sun la dispecerat: fraților, care-i treaba?”

“Nu scrie prea clar prețul într-adevăr, dar aici e 20 lei pe oră, că ați lăsat mașina la PARCAREA CEA SCUMPĂ. E mai scumpă pentru că e mai aproape de ușa aeroportului. Aia de 100 lei e 100 metri mai la vale”, a povestit el siderat.

Iar concluzia lui Mandachi a fost una dură: “Un singur cuvânt îți transmite Aeroportul Henri Coandă: MÂNTUIALĂ. Nimănui nu-i pasă. Manageri din bani publici, zeci de milioane aruncate pe gâște. Zero brand de țară, zero strategie, zero chef de muncă”, a spus Ștefan Mandachi într-o postare pe pagina de socializare.