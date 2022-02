Steliano Filip, dezvăluiri despre Mircea Rednic: „A fost șocant! Mă pregăteam separat de grup, ca un străin de Dinamo!”

Mircea Rednic a plecat de la Dinamo, în luna decembrie a anului trecut. În locul acestuia, formația din „Ștefan cel Mare” l-a readus pe Flavius Stoican.

Steliano Filip, dezvăluiri despre Mircea Rednic

că a fost pe punctul de a o părăsi pe Dinamo, deoarece Mircea Rednic nu l-a mai dorit. Acesta a vorbit despre cât de mult a suferit, deoarece trebuia să se antreneze separat de grup.

Totodată, a avut cuvinte de laudă pentru Flavius Stoican, despre care spune că a fost unul dintre oamenii care l-au convins să rămână la Dinamo.

ADVERTISEMENT

„O spun cu toată sinceritatea, am simțit că nu mai pot ajuta echipa. Fostul antrenor nu m-a mai dorit la echipă, mă pregăteam separat de grup, ca un străin de Dinamo.

Nu am mai trăit în carieră astfel de momente, a fost șocant pentru mine. Am fost jignit că am complotat să-l dau afară pe Mircea Rednic, am primit mesaje amenințătoare, toate aceste lucruri m-au determinat să mă gândesc la plecare. Nu mi-am dorit decât liniște!

ADVERTISEMENT

Nu regret nimic din ce am făcut pentru că am fost corect. Așa am simțit atunci. Stelu Filip nu s-a certat cu nimeni de le Dinamo! Mă bucur acum că sunt aici, conectat doar la Dinamo.

Eu nu am avut vreo problemă cu Mircea Rednic, nici în acest sezon, nici în anii trecuți. Mircea Rednic este un antrenor pe care l-am respectat și îl respect în continuare.

ADVERTISEMENT

Eu țin la această echipă, Dinamo este o parte din viața mea. Drept dovadă, am lăsat în urmă orice supărare și m-am reîntors să ajut.

A contat foarte mult faptul că am discutat cu Mister Stoican, cu conducerea, cu foarte mulți dinamoviști apropiați de club și am decis că doar împreună putem salva echipa.

ADVERTISEMENT

Dacă a uitat cineva, eu m-am reîntors la Dinamo când toți își doreau să plece. Mulți mă făceau nebun că am refuzat oferte din străinătate ca să revin la Dinamo!

Din punctul meu de vedere, situația de anul trecut a fost mult mai dificilă în comparație cu acest sezon. Nu am pus niciodată banii pe primul loc!”, a declarat Steliano FIlip, într-un interviu pentru pagina de Facebook a lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Steliano Filip a revenit la Dinamo, la începutul acestui an, liber de contract, de la AE Larisa.