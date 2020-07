Deciziile luate de Comitetul de Urgență al FRF / Marian Ştefan, conducătorul voleiului la Dinamo, s-a pensionat

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un Live Blog cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și mondial.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând Live Blog-ul cu informații de ultimă oră.

De asemenea, tot aici găsiți și cele mai noi informații despre vedetele sportului românesc și mondial, transferuri de ultimă oră, declarații surprinzătoare sau polemici iscate între antrenori, sportivi sau conducători.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deciziile luate de FRF

UPDATE. 14 iulie, ora 15:04 / Comitetul de Urgență al FRF a luat azi, 14 iulie, mai multe hotărâri, printre care cele mai importante ar fi pentru Liga 2.

Jucătorii din Liga 2 care vor primi două cartonașe galbene în două meciuri vor avea de plătit și o amendă.

ADVERTISEMENT

„În conformitate cu Decizia Comitetului Executiv al FRF din 27 mai 2020, potrivit căreia în jocurile contând pentru play-offul Ligii 2, ediția 2019/2020, un jucător care acumulează 2 (două) cartonașe galbene, în meciuri diferite, va fi sancționat cu suspendarea pentru un joc, următorul din cadrul play-offului anterior menționat, stabilește penalitatea financiară aplicabilă pentru situația mai sus menționată, respectiv cumul de cartonașe galbene în 2 jocuri diferite, la suma de 455 de lei.

Având în vedere Ordinul nr. 667/1236/2020 emis de Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății, pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aprobă modificarea Protocolului medical, necesar a fi respectat pe durata desfășurării competițiilor aferente sezonului 2019/2020 în conformitate cu prevderile Ordinului MTS nr. 667/2020, mai sus menționat.

Aprobă Protocolul medical, necesar a fi respectat pe durata desfășurării competițiilor de fotbal amator aferente sezonului 2019/2020”, se mai arată pe site-ul Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marian Ştefan, conducătorul voleiului la Dinamo, s-a pensionat

În vârstă de 57 de ani, Marian Ştefan, omul care a condus voleiul dinamovist feminin în ultimii 12 ani, s-a pensionat. Înainte de a părăsi formaţia din Ştefan cel Mare, cel supranumit „Piticu’“ a perfectat 4 transferuri la echipă, a prelungit înţelegerile cu Nneka Onyejakwe şi Maria Karaşeva şi crede că vicecampiona Dinamo se va bate la titlu şi în sezonul viitor. Echipa va fi înscrisă şi în Liga Campionilor, dar va avea staff nou. Adrian Radu va fi director tehnic, iar sârbul Milos Gavrilovici, soţul dinamovistei Karaşeva, va fi antrenor.

„Așa e în Ministerul de Interne, te pensionează calculatorul! Dar țin să mulțumesc Clubului Dinamo pentru tot ceea ce am realizat în acești 12 ani. Mulțumesc și colegilor mei, cu care am lucrat în această perioadă. M-am ocupat în special de volei, dar să nu se uite că am fost vicepreședintele clubului la jocuri sportive! Și handbalul, și baschetul au fost copiii mei“, a declarat Marian Ştefan.

ADVERTISEMENT

Marian Ştefan a mai fost la Rapid, unde a câştigat două campionate în 4 ani, la RATB, alte două titluri, dar şi la Petrom Ploieşti masculin, formaţie care a devenit triplă campioană a României.

„Nu-mi pare rău și știi de ce? Pentru că sunt bătrân, am 57 de ani. Dacă aveam 45, atunci, da! Dar acum e vremea să vină alții mai tineri. Voleiul a fost și va rămâne viața mea. Datorită voleiului sunt cine sunt, prin el m-am realizat ca om“, a precizat oficialul.

ADVERTISEMENT

Un nou caz de coronavirus în NBA

Russell Westbrook, baschetbalistul celor de la Houston Rockets, a anunţat luni, 13 iulie, că a primit rezultat pozitiv la testul pentru Covid-19. „Am fost testat pozitiv cu Covid-19 înainte de plecarea echipei mele la Orlando. Mă simt bine, sunt în carantină şi abia aştept să mă alătur coechipierilor mei când voi fi vindecat. Vă rog, luaţi în serios acest virus. Staţi în siguranţă. Purtaţi mască!“. Primul meci al echipei sale va fi pe 1 august, contra formaţiei Dallas Mavericks.

Perioada de transferuri în România se deschide azi

FRF a anunţaţ că perioada de transferuri pentru cluburile din România începe astăzi, 14 iulie, şi se va încheia pe 5 octombrie. Toate formaţiile pot perfecta mutări pentru sezonul viitor. Fotbaliştii transferaţi nu vor avea drept de joc la noua echipă pe finalul acestui sezon de Liga 1.

Perioada de transferuri a fost decalată, ca şi competiţiile, din cauza pandemiei de coronavirus. Intervalul efectiv disponibil pentru tranzacţii a rămas de 84 de zile (12 săptămâni). Această perioadă a fost aprobată în Comitetul Executiv al FRF în data de 25 iunie a.c.

Simona Halep, petrecere la un an de la câştigarea Wimbledonului

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep reuşea cea mai mare performanţă a unui român pe iarba engleză, cucerind titlul de Wimbledon în faţa Serenei Williams. La un an distanţă, campioana a sărbătorit succesul respectiv, alături de câtiva prieteni, la un restaurant din Herăstrău.

Turneul de la Wimbledon a fost anulat în 2020, din cauza pandemiei, astfel că Simona Halep îşi va păstra titlul timp de doi ani. Constânţeanca are două trofee de Grand Slam: Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019.

Alex Băluţă pleacă de la Slavia Praga

Alex Băluţa a revenit la Slavia Praga după împrumutul său la Slovan Liberec, dar este pe picior de plecare. Digisport anunţă că fotbalistul cotat la 2 milioane de euro este la un pas să semneze în Ungaria, cu Academia Puşkas, locul 3 în campionat. Fostul fotbalist al Craiovei a ajuns la Slavia în 2018, contra sumei de 2,6 milioane de euro.

Mijlocaşul îşi doreşte o mutare care să îi asigure locul de titular pentru a rămâne în vederile selecţionerului Mirel Rădoi. Interesată de serviciile lui Băluţă este şi Legia Varşovia, care i-ar oferi un pachet salarial superior celui din Ungaria, dar polonezii nu au ajuns la un acord cu Slavia. În acest sezon, mijlocaşul a jucat 29 de meciuri pentru Slovan Liberec, în care a marcat 6 goluri.