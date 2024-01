Strategia cu care Dan Şucu îl convinge pe Horaţiu Moldovan să rămână la Rapid! Promisiunea portarului. Exclusiv

Horaţiu Moldovan poate pleca în această iarnă de la Rapid, clauza de reziliere a contractului fiind de doar 800.000 de euro. Portarul giuleştenilor este , dar deocamdată este alături de Rapid în cantonament.

Strategia cu care Dan Şucu îl convinge pe Horaţiu Moldovan să rămână la Rapid!

Dan Şucu vrea să îl păstreze pe portar şi, din informaţiile FANATIK, a pregătit strategia prin care să îl ţină până în vară la Rapid. Finanţatorul Rapidului a decis să îi mărească substanţial contractul lui Moldovan.

În prezent, portarul Rapidului are puţin peste 10.000 de euro lunar, iar după mărirea salarială, Moldovan va ajunge la 20.000 de euro lunar, cu tot cu bonusuri. Astfel, patronul Rapidului vrea să “asigure” poarta Rapidului, cel puţin până în vară.

Ce promisiune a făcut portarul Rapidului!

Portarul naţionalei României şi-a dat acordul de principiu şi i-a făcut o promisiune lui Dan Şucu. Îi va da un răspuns final pe 21 ianuarie, când începe campionatul, deşi fereastra de mercato va mai fi deschisă încă două săptămâni.

Astfel, dacă pe 21 ianuarie, Horaţiu Moldovan va fi încă la Rapid, portarul a promis că va rămâne cel puţin până în vară. Giuleştenii au ambiţii mari în a doua parte a sezonului şi speră să intre în lupta pentru titlu.

“Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec”

că nu este disperat să plece de la Rapid în această iarnă şi o va face doar dacă vine o ofertă de nerefuzat. Iar deocamdată negocierile cu un alt club nu sunt într-un stadiu atât de avansat:

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.

Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine.

Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul. Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec.

Mă gândesc şi la Euro. Nu poate nici Neuer în orice condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia”, a spus Horaţiu Moldovan.

Horaţiu Moldovan este la Rapid de la începutul anului 2021. În campania de calificare pentru Euro 2024, Moldovan a avut evoluţii foarte bune în poarta României şi este în acest moment titularul lui Edi Iordănescu pe acest post.

25 de ani are Horaţiu Moldovan

800.000 de euro este cota de piaţă a portarului de la Rapid