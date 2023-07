Structura anului școlar 2023 – 2024. Când începe școala și câte vacanțe au elevii

S-a aflat data oficială și definitivă când începe școala în România. Elevii revin în bănci, în anul școlar 2023 – 2024, cu câteva zile înainte de mijlocul lunii septembrie, așa cum erau obișnuiți.

Când începe școala în România. Calendarul anului 2023 – 2024, publicat în Monitorul Oficial

Încă din ianuarie 2023, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică . În document era prevăzută data la care începe școala și care sunt perioadele de vacanță pentru elevi.

Recent, această structură a anului școlar 2023 – 2024 a fost publicată și în Monitorul Oficial. Aici pot fi regăsite toate modificările. În mare parte, datele sunt aceleași prezentate și în debut de an.

Astfel, răspunsul la întrebarea ”Când începe școala?” în următorul an educațional este simplu: pe 11 septembrie. Per total, anul școlar 2023 – 2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. El începe luni (11 septembrie 2023) și se încheie vineri, 21 iunie 2024. Vor fi și 5 perioade de vacanță.

În ceea ce privește ”Școala altfel” și ”Săptămâna verde”, acestea se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale a câte 5 zile consecutive lucrătoare. Vor fi planificate de către fiecare școală. Cele două programe se vor planifica în module diferite.

Structura anului şcolar 2023 – 2024 publicată în Monitorul Oficial:

Cursuri – de luni, 11 septembrie 2023 până vineri, 27 octombrie 2023

Vacanţă – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023

Cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023 până vineri, 22 decembrie 2023

Vacanţă – de sâmbătă, 23 decembrie 2023 până duminică, 7 ianuarie 2024.

Cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 13 aprilie 2024 până duminică, 21 aprilie 2024.

Cursuri – de luni, 22 aprilie 2024 până vineri, 21 iunie 2024.

Vacanţă – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Anul școlar pentru elevii din anii terminali

De subliniat că există și excepții în documentul apărut în Monitorul Oficial . Ele îi vizează pe elevii din anii terminali.

Astfel, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024.

În ceea ce-i privește pe elevii de clasa a VIII-a, pentru ai anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024, iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024.

În fine, pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.